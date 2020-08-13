Belarus'ta bir protestocu polis gözaltısında hayatını kaybetti

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Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından protestoların sürdüğü Belarus'ta bir eylemcinin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra öldüğü açıklandı.

25 yaşındaki Aleksandır Vikhor, pazar günü Belarus'un güneydoğusunda bulunan Gomel kentinde polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Vikhor'un annesi RFE/RL'ye yaptığı açıklamalarda oğlunun kalp problemleri olduğunu ve uzun süre polis karacanında tutulunca durumunun kötüleştiğini söyledi.

Hayatını kaybeden protestocunun annesi, ''Çığlık attı, onlardan yardım istedi. Ancak polis onu deli zannedip psikiyatri hastanesine götürdü'' dedi.

Vikhor, öldüğü açıklanan ikinci protestocu oldu. Pazartesi günü de patlayıcı bir cisim taşıyan protestocunun elindeki aletin ateşlenmesi sonucu yaralandığı, daha sonra da hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Belarus'ta muhalefetin seçim sonuçlarını şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlayan protestolar 4 gündür sürüyor. Polis binlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu.