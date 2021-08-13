Belarus'ta 2 günde 20'den fazla muhalif gözaltına alındı

Belarus'ta Aleksandır Lukaşenko yönetiminin muhalefete uyguladığı baskı sürüyor. Ülkede 2 günde 20'den fazla isim gözaltına alındı.

Son aylarda Lukaşenko yönetimi yetkilileri, birçok gazeteciyi ve aktivisti gözaltına aldı. Viasna İnsan Hakları Merkezi, perşembe günü yaptığı açıklamada 2 gün içinde 6 farklı şehirden insanın gözaltına alındığını belirtti.

Gözaltına alınanlar arasında geçen seneki seçimlerde Lukaşenko'nun karşısına aday olarak çıkan Andrey Dimitriyu da vardı. Dimitriyu'nun perşembe günü Minsk'teki apartmanının arandığı, daha sonra da sorgulanmak üzere gözaltına alındığı ve ilerleyen saatlerde serbest bırakıldığı ifade edildi. Siyasetçiye bir suçlama yöneltilip yöneltilmediği bilinmiyor.

Belarus'un eski Slovenya büyükelçisi İlya Lyaşçenya da perşembe günü "rahatsızlık veren eylemler organize ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı. Eski diplomat suçlu bulunursa 8 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

9 Ağustos 2020'de yapılan seçimleri Lukaşenko'nun sahte sonuçlarla kazandığı iddia edilmiş, ülkede büyük protestolar başlamıştı. Protestoların ardından yönetim, muhalefet üzerindeki baskısını ciddi anlamda artırdı.