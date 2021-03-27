Belarus, siyasi mesajlar içeren şarkı nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'ndan diskalifiye edildi

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Belarus, iki defa yarışma kurallarını ihlal ettiği sonucuna varılan bir şarkı gönderdiği için Eurovision Şarkı Yarışması'ndan diskalifiye edildi.

Eurovision, iki hafta önce Belarus'a kendilerini temsil edecek şarkının siyasi mesajlar verdiği gerekçesiyle kabul edilmediğini ve yeni bir şarkı sunmaları gerektiğini bildirmişti.

Aynı grup tarafından sunulan ikinci şarkının da yarışmaya uygun olmadığı sonucuna varılınca Belarus yarışmadan diskalifiye edildi.

Galasy ZMesta isimli grup, şarkılarında Aleksandır Lukaşenko yönetimine karşı olan protestocularla alay etmesiyle tanınıyor.

Grubun sunduğu ilk şarkıda, "Sana otoriteye saygı göstermeyi öğreteceğim" gibi ifadeler yer alıyordu. Birçok kişi bu şarkının yarışmasına izin vermenin Lukaşenko'nun protestoculara uyguladığı şiddeti Avrupa sahnesinde meşrulaştıracağından endişe duyuyordu.

Lukaşenko bu karardan sonra, "Bize her yerden baskı yapıyorlar; Eurovision'dan bile. Ancak başka bir şarkı yapacağız. Bütün bunların siyasileştiğini göreceksiniz" dedi.

Ancak Avrupa Yayıncılar Birliği, ikinci şarkının da kurallara uymadığını bildirerek Belarus'un 65. Eurovision Şarkı Yarışması'ndan diskalifiye edildiğini bildirdi.

Geçen sene Lukaşenko'nun seçimleri kazandığını iddia etmesinin ardından ülkede dev protestolar meydana gelmişti. Protestoculara karşı orantısız güç kullanılmış, birçok kişi gözaltına alınmıştı.