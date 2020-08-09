Belarus seçime gidiyor; ekibinde gözaltılar yaşanan muhalefet adayı önlem olarak evinden ayrıldı

Belarus'ta halk bugün cumhurbaşkanlığı için sandık başına gidiyor. Muhalefetten isimlerin gözaltına alındığı seçim döneminin ardınan muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya, dün gece önlem olarak evinden ayrıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Belarus için kritik olduğu belirtilen seçim öncesi muhalefet adayı Tikhanovskaya, ekibinden isimlerin seçim öncesi gözaltına alınması nedeniyle kendi evinden ayrıldı. Konuya ilişkin basına yapılan açıklamada "Yalnız kalmamak için geceyi evinde geçirmeyecek. Minsk'ten kaçmıyor, şehirde kalacak" ifadeleri yer aldı.

Analistler, 25 yıldan uzun süredir cumhurbaşkanı olan Lukashenko'nun bu seçimde de kazanacağını öngörüyor anca seçimde hile olacağına dair şüphelerin protestoları tetiklemesi bekleniyor.