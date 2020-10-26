Belarus, muhalif lider Tikhanovskaya'nın çağrısıyla genel greve gitti

Belarus'un başkenti Minsk'te binlerce kişi genel greve çıkan fabrika işçilerine destek verdi. Aralarında öğrenciler ve emeklilerinde de bulunduğu binlerce kişi slogan atarak Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'yu istifaya zorlamak için muhalefetin öncülük ettiği grev çağrısına destek verdi.

Euronews'in haberine göre; başkentin merkezinde birçok kafe ve restoran kepenk kapattı. Yüzlerce üniversite öğrencisi alkış ve şarkılar eşliğinde sokaklarda yürüdü. Arabalar kornalarla eşlik etti. 2 ila 3 bin kişiyi bulan kalabalık ellerinde kırmızı-beyaz Belarus bayrakları sallayarak ve pankartlar taşıyarak ana caddeleri doldurdu.

Kentin başka yerlerinde ise manzara bambaşkaydı. Siyah giyimli polislerin minibüslerden inerek göstericileri darbettiğini ve sürüklediğini gösteren videolar yerel haber kanallarının internet sitelerinde yer aldı. Yüzlerce kişinin tutuklandığı haberleri geliyor.

Rus gizli polis gücü KGB göstericileri aşırı hareketleri terörizm olarak muamele göreceğini duyurdu. Belarus Merkez Bankası ise siber saldırıya uğradığını ve iki buçuk saat süreyle internet sayfasının çevrim dışı kaldığını bildirdi.

Muhaliflerin lideri durumundaki Svetlana Tikhanovskaya pazar günü polisin 5 yüzden fazla kişiyi gözaltına aldığı gösterilerin ardından bir açıklama yaparak genel grev çağrısı yapmıştı.

Muhalif lider, Belarus halkından caddeleri kapatmalarını, iş yerlerinde kepenk indirmelerini, hükümete ait iş yerlerinden mal ve hizmet alımını durdurmalarını ve bankalardaki bütün paralarını çekmelerini istemişti.

Ülkede seçimlerin ardından başlayan kitlesel gösterilerde 15 binden fazla kişi tutuklanmış, hemen hemen bütün muhalif liderler de hapse atılmıştı.