Belarus lideri, "Kırım yasal olarak Rusya'dır" dedi; Putin ile birlikte yarımadaya gideceğini söyledi

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Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko, Moskova'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın yasal olarak Rusya'nın bir parçası olduğunu ve yarımadayı Vladimir Putin ile birlikte ziyaret edeceğini söyledi.

2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara destek vermesi eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Belarus'ta Moskova'nın benzer bir müdahalesine maruz kalabilecekleri konusunda endişe yaratmıştı.

Uzun süredir Lukaşenko'ya Kırım konusundaki duruşunu belirtmesi için baskı yapılıyor ve Belarus lideri direkt olarak Kremlin'in pozisyonunda durmaktan kaçınıyordu. Lukaşenko, salı günü ise konuyla ilgili en net açıklamasını yaptı.

Lukaşenko, "Hepimiz Kırım'ın de-facto olarak Rusya'nın Kırım'ı olduğunu anlıyoruz. Referandumdan sonra Kırım, yasal olarak da Rusya'nın bir parçası oldu" dedi. Uluslararası hukuka göre Kırım, Ukrayna'nın parçası.

Lukaşenko, Kırım'ı Putin ile birlikte ziyaret edeceğini de belirtti. Bu ziyaret, Belarus'un Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanıması anlamına gelecek.