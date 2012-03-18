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Dünya

Belarus iki metro bombacısını idam etti

Belarus devlet televizyonunun bugün verdiği habere göre, Dimity Konovalov'un kurşuna dizilerek cezasının infaz edildiği belirtildi

18 Mart 2012 17:16

 

T24 - Belarus'ta geçtiğimiz yıl nisan ayında başkent Minsk'teki bir metro istasyonuna düzenlenen bombalı saldırıyı gerçekleştiren Vladislav Kovaliyov ve Dimity Konovalov'un birlikte idam edildikleri ortaya çıktı.
 
Vladislav Kovaliyov'un kurşuna dizilerek idam edildiği dün açıklanmıştı. Belarus devlet televizyonunun bugün verdiği habere göre, Dimity Konovalov'un da kurşuna dizilerek cezasının infaz edildiği belirtildi. İki mahkumun geçtiğimiz cuma günü idam edildiği ancak açıklamaların ayrı ayrı yapıldığı ortaya çıktı.

Bomba uzmanı olduğu belirtilen 26 yaşındaki Kovaliyov ve Dimitriy Konovalov, Minsk'teki işlek bir metro istasyonuna geçtiğimiz yıl 11 Nisan'da yapılan saldırıdan suçlu bulunmuştu. Metro saldırısında 15 kişi hayatını kaybetmiş, 160 kişi de yaralanmıştı.

Minsk'teki metro saldırısının Alexeander Lukaşenko yönetimi tarafından muhalifleri baskı altında tutmak ve tutuklamak amacıyla gerçekleştirildiği iddia edilmişti. Kurşuna dizilerek idam edilen Kovaliyov, saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiği yönündeki ifadesinin zorla alındığını mahkemede söylemişti.


Avrupa'dan kınama


Avrupa Birliği yargılamanın adil yapılmadığını gerekçe göstererek, iki idamı kınadığını sert bir dille açıkladı. Kovaliyov'un annesi Rus RIA Novosti ajansına dün yaptığı açıklamada, oğlunun idamıyla ilgili resmi tebliği aldığını belirtmişti.


Avrupa'da idam uygulayan tek ülke


Başkent Minsk'teki patlama Belarus'u 17 yıldır demir yumrukla yöneten Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'nun çalışma ofisine çok yakın bir noktada meydana gelmişti. Belarus Avrupa'da idam uygulayan tek ülke konumunda.

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Belarusmetro bombacısıVladislav KovaliyovDimity Konovalov

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