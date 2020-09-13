Belarus İçişleri: Minsk'teki protestolarda 250 gösterici gözaltına alındı

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, başkent Minsk’te bugün düzenlenen protestolarda yaklaşık 250 kişinin gözaltına alındığını, durumun kolluk kuvvetlerinin kontrolünde olduğunu bildirdi.

Sputnik'e konuşan Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çemodanova, Minsk'te bugün düzenlenen protestolarda yaklaşık 250 kişinin gözaltına alındığını, durumun kolluk kuvvetlerinin kontrolünde olduğunu belirtti. Çemodanova, "Başkentin farklı bölgelerinde yaklaşık 250 kişi gözaltına alındı. Tümünün üzerinde geçerli düzene uygun olarak tescil edilmemiş bayraklar ve diğer semboller, ayrıca aşağılayıcı ifadeler de dahil olmak üzere çeşitli içerikli posterler çıktı" diye konuştu.

İçişleri Sözcüsü ayrıca yerel saatle 15.00 (TSİ ile aynı) itibarıyla başkentte protesto meyilli 17 farklı yerin tespit edildiği, toplam gösterici sayısının ise 3 bin kişiyi aşmadığı bilgisini paylaştı ve ekledi: "Pazar günü yapılan izinsiz protesto gösterilerinde durum kontrol altında."

Protestocuların Minsk’in çeşitli bölgelerinde araç trafiğini bloke ettiklerini kaydeden Çemodanova, trafik polislerinin bununla ilgili önlemler aldıklarını, polis çalışanlarının ise kamu düzenini korumaya, yasa ihlallerini ve protestocuların diğer aktif eylemlerini bastırmaya odaklandıklarını vurguladı.

9 Ağustos'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80.1 oy oranı ile önde tamamladığı devlet başkanlığı seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.