Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Anayasa değişirse görevi bırakırım

Ağustos ayında tartışmalı seçimleri kazanarak üst üste 6. defa Devlet Başkanı olan Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde ‘anayasanın değiştirilirse görevi bırakacağını söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Lukaşenko, yeni anayasanın ne zaman kabul edileceğine dair bir tarih vermeden "Yeni bir anayasada sizin başkanınız olarak görev almayacağım" dedi.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi sonuçlara göre mevcut lider Aleksandır Lukaşenko’nun oyların yüzde 80’ini aldığının açıklanmasına karşılık muhalefet, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü. Ülkede seçimden bu yana Lukaşenko'nun istifasını talep eden protestolar yaşanmıştı.