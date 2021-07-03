Belarus, darbe destekçiliği yaptığı iddiasıyla Ukrayna ile olan sınırını kapattı

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Belarus, topraklarına yasa dışı yollarla silah kaçırıldığını iddia ederek Ukrayna ile olan sınırını kapattı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, "silahların yüksek ihtimalle kendi rejimini yıkmak için" yabancı ülkeler tarafından gönderildiğini ifade etti.

Lukaşenko kanıt sunmadan ülkenin güvenlik servislerinin, yabancı ülkelerin desteklediği uyuyan hücreler tespit ettiğini; bu insanların kendisini devirmeyi planladığını öne sürdü.

Ülkenin Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etmesinin 30. yıl dönümünde konuşan Lukaşenko, "Ukrayna'dan Belarus'a çok sayıda silah geliyordu. O yüzden sınır güvenliğine Ukrayna ile olan sınırımızı tamamen kapamalarını emrettim" dedi.

Ukrayna, Belarus'a böyle bir müdahalesi olmadığını ve bin 84 kilometrelik sınırın kapanmasının "insanlara acı çektireceğini" belirtti.