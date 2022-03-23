Belarus, ABD'li Kapitol baskını şüphelisine sığınma hakkı verdi

Belarus, ABD’de Kongre baskınına katılma şüphelisi olan Evam Neumann’a sığınma hakkı verdi.

BBC’de yer alan habere göre, ABD’de 6 Ocak 2021’de Kapitol binasına düzenlenen baskında yer almaktan şüpheli bulunan Evan Neumann ilk olarak Ukrayna’ya gitti. Neumann burada ABD’de siyasi yargılamayla karşı karşıya olduğunu belirterek Belarus’a sığınmak için başvuruda bulundu.

Neumann, geçen yılın haziran ayında Kapitol baskını kapsamında polis memurlarını yumruklamak dahil omak üzere, altı farklı suçla yargılanmıştı.

Neumann, yargılamadan önce evini satıp Avrupa’ya taşındığını ancak Ukrayna’da yetkililerin kendisini takip ettiğinden endişe ettikten sonra Belarus sınırını geçtiğini söyledi. Belarus’un ABD’yle iade anlaşması bulunmuyor.