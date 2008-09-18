Bel fıtığı idrar kaçırmaya neden olabilir

Bel ağrısı yaşı 11'e indi



Modern ofisler belimizi büktü

Bel fıtıklarında, fıtık genellikle yavaş geliştiği için idrar bozukluklarının farkına varılmıyor. Bel fıtığının sinsi bir şekilde geliştiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Uğur Yılmaz, bel fıtığı mekanizmasını şöyle anlatıyor:“İdrar, bağırsak ve cinsel fonksiyonların sinirleri bel bölgesinde L1 vertebra dediğimiz bölgede bulunuyor. Burada mesanenin kasılması, gevşemesi, idrar tutan mekanizmanın kasılıp gevşemesi, penisin sertleşmesi ya da kadınlarda vajinanın ıslanması, bağırsak hareketleri için fonksiyon gören sinirler bulunuyor. Herhangi bir şekilde oradaki sinirlere baskı olduğu zaman bu fonksiyonlar da etkileniyor.”Bel fıtığı nedeniyle idrara çıktıktan sonra mesanede idrar kalması, idrarda zorlanma, azalma, hem erkeklerde hem kadınlarda yeterince idrarı boşaltamama gibi sorunlarla karşı karşıya gelindiğini anlatan Doç. Dr. Uğur Yılmaz, “Genelde genital bölgede duyarsızlık olabiliyor. Klitoris üzerinde duyarsızlık olabiliyor, idrar tutma mekanizmasından sorumlu kaslar ve mesane yeterince kasılamayabiliyor ve idrar kaçırma durumları ortaya çıkabiliyor. Çok nadir olarak da mesanede anormal kasılmalar oluyor. Çünkü mesaneye giden gevşetici sinyaller yeterince ulaşmıyor. Bu arada bağırsak hareketlerini de etkileyen bel fıtığı, kabızlığa da neden olabiliyor.”Bel fıtığı nedeniyle cinsel fonksiyon bozuklukları da yaşandığını anlatan Doç. Dr. Uğur Yılmaz, “Duyuda bozukluk olunca hem erkek hem kadında his kalmıyor. Cinsel birleşme sırasında erkekte cinsel birleşmenin devamı için belirli bir his olması lazım. Problem yaşandığında kadınlar da orgazm olamıyor” diyor.Doç. Dr. Uğur Yılmaz, idrar kaçırma sorunu olan bel fıtıklı hastalara yaklaşımlarını şöyle anlatıyor:“Genellikle üroloji ya da beyin cerrahisi tek olarak hastaya bakarsa bu konu atlanıyor. Oysa bu sıkıntılar ortaya çıkmışsa ameliyat zamanı gelmiş demektir. Biz Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Üroloji ve Beyin Cerrahisi Anabilim Dalları olarak ortak bir çalışma başlattık. Üroloji olarak bel ağrısı şikayeti ile gelen hastaya mutlaka işeme testi yapıyoruz, beyninde en uç sinire kadar değerlendirme yapıyoruz. Aynı şekilde Nöroloji Bölümü de nörolojik açıdan hastayı inceliyor. Bağırsak fonksiyonları, cinsel fonksiyonlar, idrar bozuklukları, bel ağrılarını mutlaka bir arada değerlendiriyoruz. Bağırsakla ilgili bir sorun varsa gastroenterolojiden destek alıyoruz.Bel fıtığı ameliyatlarının öncesinde de hastanın işeme fonksiyonu ve cinsel fonksiyonunu değerlendirdiklerini anlatan Doç. Dr. Uğur Yılmaz, “Ameliyattan sonraki bakımda da, hasta ister kadın ister erkek olsun, idrar boşaltması için idrar kateterinin takılması öğretiliyor. Cinsel fonksiyon bozukluklarında sinirler yavaş yavaş düzeliyor. Eğer peniste sertleşme olmazsa belirli bir dönem sonra bu sertleşmeyi sağlamak için ağızdan ilaç veriyoruz. Sonra hastaya kendi kendine ilaç enjekte etmeyi öğretiyoruz, düzelme olmazsa penise sertleşme için penis protezi ameliyatı yapıyoruz. İdrar kaçırma, bağırsak ve cinsel fonksiyonların hepsine eşit yaklaşmak lazım. Burada temel hedef, hayat kalitesini yükseltmek” diyor.