Bel çevreniz 88 cm'i geçmesin

Amerika'da yapılan araştırmalara göre; son 10 yılda erkeklerde kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranı düşüşe geçmişken, kadınlarda artış gösteriyor.



Buna rağmen hekimler, risk grubundaki kadınlara yeterli bilgilendirme yapma ve korunmalarını sağlamada geç kalabiliyor. Memorial Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Özlem B. Esen Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, menopoz döneminde kalp ve damar hastalıklarını önlemek için çeşitli tedbirler alınması gerektiğini söylüyor.



Dr. Özlem Esen'e göre, bu tedbirlerin en önemlilerinden biri ideal kiloyu korumak. Bunun için de; bel çevresinin 88 cm'i geçmesine izin vermemek, asla '0 beden' olmamak ve düzenli olarak egzersiz yapmak gerekiyor.

