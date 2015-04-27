Bel ağrısının nedeni evrim mi?

İskoçya, Kanada ve İzlandalı biliminsanlarının katıldığı ve BMC Evrimsel Biyoloji dergisinde yayımlanan araştırmada bel ağrısı çekenlerin omurgalarının insanoğlunun en yakın akrabası olarak kabul edilen şempanzelerinkine benzediği belirtildi.

Farklı şeklin nedeninin de omurga kemikleri arasındaki diskte oluşan yara olduğu vurgulandı.

Bu durumun insanoğlu evrim sürecinde dört ayak kullanmaktan iki ayak kullanmaya geçerken omurganın değişmesine yol açtığı tespit edildi.

BBC Türkçe'de yer alan haberde, araştırmanın doktorların kimlerin bel sorunu yaşayacağını tahmin etmesine yardımcı olabileceği kaydedildi.

Çalışma sırasında, omurga kemiklerinin şekli, dik duruş ve insanoğlunun omurgası arasındaki ilişkiyi araştırmak için şempanzelerin ve orangutanların omurgalarıyla, antik insan iskeletleri incelendi.

Aberdeen Üniversitesi'nden Prof. Mark Collard atalarımızın sağlık durumu ve yaşam biçimi hakkında değerli bilgilere ulaştıklarını da vurguladı.

Collard, "Bulgularımıza göre omurga diskleri sorunlu olanların omurga yapıları, sorunlu olmayanlara kıyasla en yakın maymunsu akrabamıza, şempanzelerinkine daha çok benziyor." dedi.

Schmorl düğümü

Araştırmada bu bireylerin omurga diskleri arasında Schmorl düğümü adlı küçük bir sıkışma (fıtık) ortaya çıkıyor.

Bu düğümlenmenin birden çok nedeni olabileceği söyleniyor ancak özellikle stres ve bele yüklenmeyle açıklanıyor.

Evrim süreci mükemmel olmadığından, binlerce yıllık sürece insanoğlu aynı hızla ve şekilde adapte olamıyor.a