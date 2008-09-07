Bel ağrısı yaşı 11’e indi

Türkiye Fizyoterapistler Derneği tarafından yapılan araştırmalara göre bel ağrısının görülme yaşının 11'e kadar indiği, bu sorunun çoğunlukla okul çantasının yanlış kullanımından da kaynaklanabileceği bildirildi.



Dernek Genel Sekreteri Murat Dalkılınç yaptığı açıklamada, geçmişte bel ağrılarının çok daha geç yaşlarda normal karşılandığını, ağrıların genelde vücudumuzu hatalı kullanılmasından ve ağır yük taşımadan kaynaklandığını belirtti.



Yapılan araştırmalara göre bel ağrısının görülme yaşının ilkokul çağı olan 11'lere kadar indiğinin görüldüğünü ifade eden Dalkılınç, çocuklarda görülen bel ağrısının en önemli nedenleri arasında yanlış çanta kullanımının yer aldığını, ailelerin bu konuda daha duyarlı davranması gerektiğini anlattı.



Dalkılınç, özellikle ilköğretim okullarında, öğrencilerin çok ağır çantaları taşımak zorunda kaldığını söyledi.



Eğitim sisteminde de bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini, çocukların çantalarına fazla kitap konulmaması gerektiğini dile getiren Dalkılınç, şunları kaydetti:



"Çantanın askıları tek taraflı takılmamalı. Bu duruş omurgada asimetrik bir pozisyona özellikle omuz ve omurgadaki kasların dengesiz kullanımına yol açıyor. Çantanın her iki askısı da simetrik olacak şekilde takılmalı, çantanın arka yüzeyi sırt bölgesine tam temas etmeli. Çantanın sırt bölgesi çocuğun sırtını destekleyecek şekilde tasarlanmış ve askıları yumuşak malzemeden imal edilmiş olmalı. Yürüme mesafesi uzunsa kalçadan destek kemerinin olması yarar sağlayacaktır. Çanta çocuğun boyutlarına uygun olarak seçilmeli.



Genel kural olarak çantanın ağırlığı çocuğun kendi kilosunun yüzde 15'inden daha fazla olmamalı. Buna göre, çanta ağırlıkları 30 kilogram bir çocukta 3 kilogram, 35 kilogramda 4,5 kilogram, 45 kilogramda 6,5 kilogram, 55 kilogramda ise 8 kilogram olmalı."



Dalkılınç, özellikle gelişim çağına yakın çocukların çantayı simetrik ve doğru kullanmalarınınçok önemli olduğunu, ebeveynlerin bu konunun önemini kavramalarının çocukları yaşanacak problemlerden uzak tutabileceğini bildirdi.



Dalkılınç, ağır çanta kullanımın, halk arasında omurga eğriliği ve kamburluk olarak bilinen şekil bozukluklarına yol açabileceğini, bel bölgesindeki yapılarda hasar meydana gelebileceğini belirtti.



Omurganın gelişimi olumsuz etkilenebileceğine de değinen Dalkılınç, "Büyüme dönemindeki çocukların ağır yük altına girmeleri onları ilerde daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya getirebilir. Kas dengesizlikleri sonucu, kalıcı duruş bozuklukları ve doku hasarları meydana gelebilir" dedi.



(AA)

