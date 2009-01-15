Bel ağrısı sertleşme sorununa neden oluyor

‘İlaçlar da, cinsel gücü azaltıyor’

Op. Dr. Hasan Karboğa Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, kronik bel ağrılı hastalarının cinsel fonksiyon bozukluğunu ifade etmekten kaçındığı ve hekimlerin ise bu konuda hastaları sorgulamasının önemli bir problem olduğunu kaydetti. Op. Dr. Karboğa, "Yapılan çalışmalarda kronik bel ağrılı hastaların yüzde 63'ünde erektil disfonksiyon (sertleşmede güçlük) olayına rastlandığı ortaya çıktı.Klinik deneyler ve çalışmalardan elde edilen bilgilere göre bunun 3 temel sebebi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sinir sisteminin fonksiyonunu engelleyen primer patoloji, ikincisi ağrıyı gidermek için kullanılan ilaçlar ve üçüncüsü de kronik ağrıdan kaynaklanan psikolojik faktörlerdir" dedi.Siyatik ve bel fıtığı rahatsızlığının bacaklarda uyuşma ve güç kaybına yol açtığına da işaret eden Op. Dr. Karboğa, "Bel fıtıkları omuriliğe ve sinir köklerine baskı yaparak, erektil disfonksiyona neden olabiliyor. Bu durum genellikle cerrahi operasyon geçiren hastalarda daha sık görülmektedir. Bel ve bacak ağrısı olan hastalar, bir başka deyişle siyatiği olanlar, bacağında ve ayaklarında uyuşma ve güç kaybı olan hastalarda cinsel fonksiyon sorgulanmalıdır" diye konuştu.Dr. Hasan Karboğa, bel ağrılarını gidermek için kullanılan ilaçların yan etkilerinin de cinsel fonksiyonu etkilediğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:"Bel ağrısı gibi kronik ağrıya neden olan patolojilerde hastalarda anksiyete, depresyon ve nevroz gelişmektedir. Bunların tedavisi için kullanılan ilaçlar yan etki olarak libidoda (cinsel istek) azalmaya ve impotansa (cinsel yetersizlik) neden olurlar. Hastalar ilaçların bu yan etkilerini çoğunlukla bilmezler. Bu nedenle hekim bu gibi ilaçları yazarken hastayı yan etkiler konusunda bilgilendirmelidir. Kronik ağrıdan kaynaklanan psikolojik faktörlerde cinsel performans üzerindeki olumsuz etkileri bulunuyor. Başka bir deyişle bel ağrıları hastalarda, 'Şayet cinsel ilişkiye girersem ağrılarım artar' kaygısı var.Cinsel ilişki sırasında belin ani hareketleriyle kas spazmında ve ağrıda artışın olması, ilginin ve ereksiyonun kaybına neden olacak ve sonuçta kendine güvende azalma ve cinsel ilişkiden kaçınma söz konusu olacaktır. Hekim bu durumda hastayı belin anatomisi ve fonksiyonları konusunda bilgilendirmeli ve sırtüstü yatar durumdaki daha pasif pozisyon gibi bel ağrısını artırmayacak pozisyonlar önermelidir."