Bel ağrılarına 'radyofrekans' ile ameliyatsız tedavi

SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gürelik, bel ağrılarının artık radyofrekans yöntemiyle ameliyatsız tedavi edilebildiğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gürelik, omurga eklemlerinin, gövdenin diğer bölümlerindeki eklemler gibi bulunduğu bölgeye hareket yeteneği kazandıran yapılar olduğuna dikkat çekti. İçinde eklem sıvısı bulunan bu yapıların kapsül ile sınırlı olduğunu, omurga ekleminin yaralandığında, eklemden kaynaklanan uyarıların sinirler aracılığıyla omurilik ve beyne iletilerek, hastanın ağrıyı algıladığını kaydeden Prof. Dr. Gürelik, \"Omurga eklemlerindeki yaralanma eklem yüzeyindeki kıkırdaklar, eklem kapsülü ve omurga eklemini çevreleyen bağlar ile ilgilidir. Buna ilaveten eklemden kaynaklanan ağrı bir refleks olarak kasların spazmına (kasların ağrılı kasılması) yol açar. Ağrı bel, kalça ya da uylukta olabilir. Omurga eklemlerindeki hastalığı röntgen ve manyetik rezonans (MR) görüntülemede tespit etmek zor olabilir. Tanı daha çok muayene bulguları ile konulur. Bazen radyofrekans (RF) tedavisinden önce geçici olarak omurga eklem sinirlerinin enjeksiyon ile uyuşturulmasına gerek duyulabilir\" diye konuştu.

Bel ağrılarının tedavisinde kullanılan radyofrekans yöntemine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Gürelik, \"Omurga eklemlerinden kaynaklanan ağrı, omurga eklem siniri ile beyine ulaştırılır. İşlem sırasında uygulanan iğneler ile bu sinirlere radyofrekans dalgaları ulaştırılır ve görevi sadece omurga ekleminden ağrı duyusunu taşımak olan bu sinirlerde ısı ile harabiyet oluşturulur. İğnelerin yerleştirilmesi X-Ray cihazının eşliğinde olmaktadır. Enfeksiyon, kanama, sinir yaralanması, ağrıda geçici artış gibi bazı riskler bulunuyor. Hastalarda kan rahatsızlığı varsa ya da kan inceltici ilaçlar kullanıyorsa doktoruna bildirmesi gerekir\" dedi.

Hastaların, işlemin yapılacağı gün en az 6 saat önce bir şey yiyip, içmemesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Gürelik, uygulamanın 20- 45 dakika sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

\"İşlem sırasında lokal anestezi uygulanıyor. İşlem hasta uyanıkken yapılıyor. İğnenin yerleştirilmesi sırasında X-Ray cihazı kullanılıyor. İşlem sırasında iğnenin doğru yerleşimde olduğunu anlamak için uyarı verilerek hastanın belindeki ağrı ve kaslardaki seğirme ile ilgili sorular soruluyor. Böylece iğnenin doğru yerleştirildiği anlaşıldıktan sonra radyofrekans dalgaları ile omurga eklem siniri ısıtılarak beyine ağrı uyarılarını iletemez hale getiriliyor.\"

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