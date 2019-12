Bel ağrılarına karşı 10 egzersiz

Bel ağrılarından şikâyet etmeyen, hemen hemen yok gibi. Her yaştan, her meslekten insanı hedef alan bu sorun, özellikle uzun süre aynı pozisyonda durmak zorunda kalanları etkiliyor. Çünkü farkında olmadan yaptığımız, bel mekaniğine uygun olmayan her yanlış hareket veya kötü duruş, bel bölgesini yıpratıyor.



Bel sağlığını etkileyen en büyük unsurlardan biri de, modern çağın önemli sorunlarından biri olan stres. Çünkü stres kaslarımızı geriyor!



Ağır bir eşyayı bilinçsizce kaldırmak, aşırı çaba gerektiren spor aktiviteleri, sigara tüketimi ve fazla kiloların faturasını da bel ağrılarıyla ödüyoruz. Risk bu kadar fazla olunca, her yüz kişiden 80'inin bel ağrısından yakınması garip karşılanmamalı.



Bel ağrısı şikâyetlerinde ilk yapılması gereken şey elbette bir uzmana başvurmak olmalı. Çünkü bel ağrısına neden olan faktörleri dikkate alan doktorlar size en uygun tedavi programını oluşturacaktır. Bu arada ağrıları ortadan kaldırmak olmasa da en azından hafifletebilmek için sizin de yapabileceğiniz bir şey var, o da düzenli olarak egzersiz yapmak!



Her gün sabah - akşam uygulayacağınız 10 egzersiz sayesinde artık bel ağrısından yakınmayacaksınız. Üstelik sadece top ve yumuşak bir zemin bulmanız yeterli!



Egzersizler ne sağlıyor?



Egzersizleri uygulayan Fitness Eğitmeni Judy Ataman, her gün düzenli ve bilinçli olarak yapılan bu hareketlerin bel sağlığı üzerinde son derece önemli rol oynadığını söylüyor. Sabah ve akşam saatlerinde uygulayacağınız egzersizler, bel ve omurganızın zayıf kaslarını güçlendiriyor, mekanik yüklenmeyi azaltarak hareket kabiliyetinizi artırıyor. Bunların yanı sıra yanlış duruşunuzu düzeltiyor ve bel ağrısını azaltıyor.



Egzersiz, hafif halsizlik ve kas ağrısı yapabilir ki bu çok normal. Ancak sorun birkaç gün içinde geçmediyse, egzersizleri hızlı yapıp yapmadığınıza dikkat edip, yavaşlayın. Ağrılar hâlâ devam ediyorsa mutlaka bir doktora başvurun.



* EGZERSİZLERİ MÜMKÜNSE HAVASI TEMİZ BİR ORTAMDA VE SERT BİR ZEMİNDE YAPIN. YUMUŞAK VE DEFORME OLABİLEN ZEMİNLERİ TERCİH ETMEYİN.



* EGZERSİZLERİ YAVAŞ VE DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE UYGULAYIN. KASLARINIZIN HASAR GÖRMEMESİ ÇİN ISINMA HAREKETLERİ YAPMADAN BAŞLAMAYIN.



* EGZERSİZLER SIRASINDA DERİN NEFES ALIP VERMELİSİNİZ...

