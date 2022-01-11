Bektaşilere yönelik sözleri tepki çekti; AKP’li Muhammet Kaynar hakkında suç duyurusu

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Nadir Ataman ve Cem Özbey, "Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar" diyen AKP İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan İBB Meclisi ocak ayı oturumunda söz alan AKP İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, Pendik'teki belediyeye ait sosyal konutlarla ilgili telifin görüşmeleri sırasında “Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar…” ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li meclis üyelerinin tepki göstermesinin ardından Kaynar, tepkiler üzerine özür dilemişti.

Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medya hesabından tepki gösterdiği sözlerle ilgili CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman ve Bakırköy Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Cem Özbey, Muhammet Kaynar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Kaynar'ın bu sözleri ile Bektaşileri ve Aleviliği aşağıladığı, hakaret ettiği vurgulandı.

Şüphelinin, hakaret içeren konuşmasını İBB Meclisi'nin canlı yayını sırasında söylediği, suçu alenen basın yolu ile işlediği, konuşmanın tüm ulusal kanallarda yayınlandığı kaydedildi.

Kaynar'ın Hacı Bektaş Veli'ye ve hatırasına alenen basın yoluyla hakaret ettiği, Türk Ceza Kanunu'nun 216 ve 218'nci maddelerinin ihlal edilerek halkın bir kesimini; sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağıladığı vurgulandı.

Şüpheli tarafından Bektaşilik ve Alevilik üzerinden toplumun büyük bir kesiminin aşağılanmak istendiği belirtilerek Türk Ceza Kanunu'nun 77, 216 ve 122 maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunma zorunluluğunun doğduğu ifade edildi. Kaynar'ın cezalandırılması istendi.