Beko ve TOBB işbirliğiyle 'Girişimin Kadın Kahramanları' projesinde eğitimler başladı; hedef 7 bin girişimci kadına ulaşmak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen “Girişimin Kadın Kahramanları Projesi”nde eğitimler başladı. 7 bin girişimci kadına ulaşması hedeflenen projeyle, kadınların iş hayatında güçlenmesi hedefleniyor.

Eğitimleri tamamlayan girişimciler, dilerlerse “Beko 100 Kadın Bayi” projesi kapsamında Beko bayisi olabilecek.

Proje, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun katılımı ile düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Beko'nun bünyesinde şuan hali hazırda 48 kadın bayisi bulunduğu belirtildi. Ayrıca şuan Türkiye genelinde programa 2730 başvurunun olduğu aktarıldı. Kadın bayilerin ise istihdamda yine kendileri gibi kadın çalışanlara yer verdiği belirtilirken, kadın bayilerde çalışan kişilerin yüzde 50'sinin kadın olduğu söylendi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Öztürk ise yaptığı konuşmasında "kadın deyince akan sular durur, kadın varsa yarın var diyoruz. Ancak ölçümlere baktığımızda kadının hiç de istenen yerde olmadığını görüyoruz. Dünya Ekonomik Forum raporlarına göre 2021 sonu 156 ülke arasında ülkemiz 133. sıralarda yer alıyor" diye konuştu.

Amaç girişimde 'sürekliliğin' sağlanması

Eğitim programının amacı ise kadın girişimlerinin hayata geçtikten sonra "sürdürülebilirliğini" sağlamak.

Perakende Akademisi tarafından tasarlanan eğitim ve gelişim programı kapsamında, online ve yüz yüze gibi farklı eğitim kanalları kullanılarak, karma bir eğitim modelini uygulanacak.

Eğitimin temel içeriğini, içerik odaklı eğitim yerine, aksiyon odaklı, bilgiyi öğretme yerine, bilgiye erişimi öğretme; öğrenme aktivitesi yerine, sürekliliğe odaklı; bilgiyi var etmek yerine performansı var etmeye yönelik yaklaşımlar oluşturuyor.

Bu kapsamda verilecek eğitimler ise, satış, pazarlama, finans ve insan kaynakları yönetimi, müşteri ve hizmet odaklı yaklaşımlar olarak belirlendi.

Eğitimi tamamlayan kadın girişimciler sertifika sahibi de olabilecek.

Proje kapsamında pek çok teşvik sağlanıyor

Proje kapsamında eğitimlerini tamamlayıp Beko bayisi olacak kadınlara yönelik verilen pek çok teşvik de var.

Söz konusu teşvikler ise şöyle:

-Beko coğrafi konumlandırma ekibi tarafından, mağaza lokasyonunun fırsat analizi yapılarak belirlenmesi ve mağaza seçimi

-Dekorasyon ve altyapıda kullanılan ana malzemelerinin ücretsiz temini

-Kontrat ve sözleşme sonrası açılış etkinlikleri ve reklam kampanyalarının sağlanması

-Lokasyon analizine göre verilen kira destekleri

-Mentor ağına katılım ve kadın bayiler için kadın mentor uygulaması

-Mağazacılık, yönetim, satış ve ürün eğitimleri

-Token Finansal Teknolojiler firması iş birliği ile ücretsiz yeni nesil android POS cihazı

-Mağaza teşhirinde kullanılmak üzere ücretsiz görüntüleme teknolojileri sistemi desteği (DS TV)

-Girişimcilerin kamu desteklerinden de faydalanabilmeleri için özel tasarlanan ücretsiz danışmanlık desteği

-İlave kadın bayii mağaza primi desteği

-Çalışan personele özel ilave prim destekleri

-İlk mal alımı özel indirim ve vadelendirme desteği

-Açılış sürecinde yapılan özel satış kampanyası desteği