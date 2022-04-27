Beko ve Konda araştırması: Kadınlar girişimcilikte erkeklerden daha başarılı

Beko, Konda İşbirliği ile Türkiye çapında “İstihdam ve Girişimcilikte Kadın” başlıklı bir araştırma yaptırdı. Araştırma kapsamında, 32 ilde 2.789 kişi ile gerçekleştirilen görüşmelerle elde edilen sonuçlara göre kadınların kurdukları işi devam ettirme oranı yüzde 73'le erkeklerden daha yüksek.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Arçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil, düzenlenen basın toplantısında araştırma sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kadınların yüzde 18'i çocuk bakımı sebebiyle çalışamıyor

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 18'i çocuk veya hasta bakımıyla uğraştıkları gerekçesiyle çalışamazken, kadınların yüzde 13'ü ev kadını olmaları öne çıkıyor.

Kadınlar girişimde daha başarılı

Araştırma sonuçları kadınların girişimcilikte erkeklerden daha başarılı olduğunu ortaya koydu. Katılımcılardan başladığı girişimi başarıyla sürdürdüğünü söyleyen kadınların oranı yüzde 31 olurken, erkeklerde bu oran yüzde 23 seviyesinde.

Hayatında küçük ya da büyük bir girişimde bulunan erkeklerin oranı yüzde 36,5 iken, iş kuran kadın oranı ise yüzde 14,7 seviyesinde.

Kadının başarısı 'anne' olmasıyla ölçülüyor

Araştırmaya katılan kadın ve erkekler iş hayatında başarıyı aynı kelimelerle ifade ederken, bu kelimeler; çalışkanlık, azim, mücadele, cesaret, yetenek, zekâ, mutluluk olarak öne çıktı.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 47'si kadının başarısını anne olmasıyla ölçüyor.

Çalışan kadınlarda yüzde 36 ile "saygınlık" başarı ölçütü olarak ilk sırada geliyor. ‘Kadın işi erkek işi yoktur’, ‘Kadınların daha fazla kazanması sorun teşkil etmez’ önermeleri de daha çok kadınlar tarafından destekleniyor.

Araştırmaya göre kadınların yüzde 74’ü "Kadın işi erkek işi" diye bir ayrım olmadığını savunurken, erkeklerde bu oran yüzde 60’a düşüyor. Kadının erkekten daha fazla kazanmasının sorun teşkil etmeyeceğini düşünen kadın oranı yüzde 74'ken, erkeklerde bu oran yüzde 63 seviyesinde.

Kadının iş hayatına katılımında aile desteği belirleyici

Araştırma sonuçlarına göre ailesi tarafından eğitimde desteklenen kadınlar çalışma hayatında daha fazla rol alıyor. Çalışan kadınların yüzde 69’u eğitim almaları konusunda aileleri tarafından desteklendiklerini söylüyor.

Çalışan kadınların yüzde 72’si ailelerinin çalışma hayatında kendilerine destek olduğunu ifade ediyor. Çalışmayan kadınların sadece yüzde 45’i ailelerinin kendilerini çalışmaya teşvik ettiğini belirtiyor.

Kadınların iş hayatına katılımına destek artıyor

Araştırma sonuçlarında kadınların iş hayatına katılımına olan desteğin hala ilerlemeye "ihtiyacı" olduğu vurgulanırken, Türkiye'de kadınların çalışmasına desteğin arttığı bildirildi.

Katılımcılar arasında kadınların iş hayatına katılımının artmasıyla toplumun daha sağlıklı hale geleceğini düşünlerin oranı yüzde 76. Çalışan kadınların da yüzde 90’ı bu görüşte.

Kadınların yüzde 85'i iş hayatına katılması için teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyor. Çalışan kadınlarda bu oran yüzde 94’e çıkıyor. Türkiye genelinde soruları yanıtlayanların yüzde 85’i çalışan kadınların ise yüzde 94’ü kadın ile erkeğin eşit ücret alması gerektiğini savunuyor.

"Kadınlar erkeklerden daha başarılı"

Kemal Ebiçlioğlu, yaptığı konuşmada "Araştırmanın bizi en memnun eden bulgularından biri kadınların girişimcilik konusundaki başarılı performansını doğrulaması oldu. Araştırmaya katılan kadınların kurdukları işleri devam ettirme oranı yüzde 73 ile erkeklerden daha yüksek" diye konuştu.

"Her 4 bayiden 1'inin kadın olmasını hedefliyoruz"

Beko'nun kadın girişimcileri desteklemek için başlattığı "100 Kadın Bayi" projesine de değinen Ebiçlioğlu, "3 yılda 5 binin üzerinde başvuru aldık. Bu yıl sonunda 100 bayiye ulaşmayı hedefliyoruz. Beko’nun bugün 1.200’ün üzerinde bayisi ve mağazası bulunuyor. Proje öncesi kadın bayi oranımız yüzde 1 bile değildi. Bugün yüzde 7’ye ulaşan Beko kadın bayi oranımızı 2026 yılına kadar yüzde 25’e çıkartarak, her dört bayimizden birisinin kadın olmasını hedefliyoruz" dedi.

Özbil: Hâlâ kat edilmesi gereken çok mesafe var

Arçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil, Arçelik’te istihdamda yüzde 26 olan kadın oranını 2030 yılına kadar yüzde 35’e, yüzde 19 olan yönetici oranını ise yüzde 30 çıkartmayı hedeflediklerini söyleyerek araştırmaya ilişkin şunları söyledi:

"Araştırmamız kadınların çalışma hayatına katılımı yönünde olumlu bir seyir olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların çoğu kadınların istihdama katılımının artmasını destekliyor. Ancak hala kat edilmesi gereken çok mesafe var. TÜİK verileriyle benzer şekilde katılımcılar arasında çalışanların sadece yüzde 29’unu kadınlar oluşturuyor”

Ağırdır: Kadınlar gelecekten umutlu

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır araştırmaya ilişkin şöyle konuştu:

“Ülkenin kalkınması için nüfusun yarısını oluşturan kadınların erkeklerle adil ve eşit eğitim imkanlarına sahip olması, istihdama ve hayata eşit katılımı gerekiyor. Tüm toplumsal algı, ahlaki ve kültürel dirençlere rağmen kadının istihdama katılımı hayata bakışını olumlu anlamda değiştiriyor. Evin içinde de yaşam kalitesi ve huzur artıyor. Kadınların çalışma hayatına katılımıyla toplumun daha sağlıklı hale geleceğine, kadının çalışma hayatına katılımı için teşvikler geliştirilmesi gerektiğine, Türkiye siyasetinde daha çok kadının yer alması gerektiğine ve eşit ücret uygulamasının gerekliliğine kadınlar daha çok katılıyor. Çalışan kadınlar tüm önermeleri en çok destekleyen kesim

Araştırma mevcut durum ne olursa olsun kadınların eşitlik konusunda geleceğe umutla baktığını ortaya koyuyor. Değişen dünyanın, dönüşen toplumsal kabullerin kadınlar için daha fazla özgürlük ve eşitlik getireceğine inanç bir hayli fazla. Çünkü genç kuşak kadınların kendi nesillerinden daha bilinçli, daha eşitlikçi olduklarını düşünüyorlar. Kadınlar Beko 100 Kadın Bayi Projesi’ni sadece maddi kaynak olarak görmüyorlar; kadınlara böyle bir imkân sunulmasının manevi olarak da kaldıraç etkisi olduğu konuşmalardan ortaya çıkıyor.”