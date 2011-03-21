-BEKO BASKETBOL LİGİ'NDE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde 22. hafta mücadelesi tamamlanırken, Fenerbahçe Ülker liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaştığı Olin Edirne'yi 83-78 yenerek 19. galibiyetini elde etti ve 41 puanla bu haftayı da liderlik koltuğunda geçen takım oldu. Galatasaray Cafe Crown ise sahasında Türk Telekom'u ağırladı. 2. yarıdaki etkili oyunuyla karşılaşmadan 61-50 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 40'a çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Banvit ise deplasmanda TOFAŞ'ı 20 sayı farkla 85-65 yenerek 17. galibiyetine imza attı ve 39 puanla haftayı 3. sırada tamamladı. Efes Pilsen ise sahasında konuk ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 84-79 yenilerek bu sezonki 7. yenilgisini aldı. Lacivert-beyazlılarda, antrenör Velimir Perasovic, bu yenilgi sonrası görevinden istifa etti. Beko Basketbol Ligi'nin 22. haftasında alınan sonuçlar, gelecek haftanın programı ve puan durumu şöyle: Medical Park Trabzonspor–Beşiktaş Cola Turka: 89-96 Galatasaray Cafe Crown–Türk Telekom: 61-50 Antalya Büyükşehir Belediyesi–OYAK Renault: 88-81 Efes Pilsen–Mersin Büyükşehir Belediyesi: 79-84 TOFAŞ–Banvit: 65-85 Erdemirspor–Bornova Belediye: 90-81 Pınar Karşıyaka–Aliağa Petkim: 115-83 Olin Edirne–Fenerbahçe Ülker: 78-83 -23. HAFTA- Beko Basketbol Ligi'nin 23. haftasında ise Türk Telekom-Efes Pilsen, Fenerbahçe Ülker-Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi-Medical Park Trabzonspor, Beşiktaş Cola Turka-Olin Edirne, OYAK Renault-Erdemirspor, Banvit-Galatasaray Cafe Crown, Bornova Belediyesi-Pınar Karşıyaka ve Aliağa Petkim-TOFAŞ karşılaşmaları yapılacak. -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G M A Y P -------------------------------------------------------------- 1.Fenerbahçe Ülker 22 19 3 1851 1583 41 2.Galatasaray Cafe Crown 22 18 4 1730 1489 40 3.Banvit 22 17 5 1725 1581 39 4.Efes Pilsen 22 15 7 1804 1556 37 5.Pınar Karşıyaka 22 15 7 1869 1742 37 6.Beşiktaş Cola Turka 22 15 7 1845 1713 37 7.Olin Edirne 22 13 9 1656 1550 35 8.Antalya Büyükşehir Belediyesi 22 12 10 1684 1715 34 9.TOFAŞ 22 8 14 1598 1671 30 10.Türk Telekom 22 8 14 1717 1811 30 11.Medical Park Trabzonspor 22 8 14 1669 1820 30 12.Erdemirspor 22 8 14 1700 1749 30 13.Aliağa Petkim 22 6 16 1684 1923 28 14.Bornova Belediyesi 22 6 16 1628 1861 28 15.Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 5 17 1572 1721 27 16.OYAK Renault 22 3 19 1528 1775 25