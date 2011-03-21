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BEKO BASKETBOL LİGİ'NDE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A)

21 Mart 2011 12:23

-BEKO BASKETBOL LİGİ'NDE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde 22. hafta mücadelesi tamamlanırken, Fenerbahçe Ülker liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaştığı Olin Edirne'yi 83-78 yenerek 19. galibiyetini elde etti ve 41 puanla bu haftayı da liderlik koltuğunda geçen takım oldu. Galatasaray Cafe Crown ise sahasında Türk Telekom'u ağırladı. 2. yarıdaki etkili oyunuyla karşılaşmadan 61-50 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 40'a çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Banvit ise deplasmanda TOFAŞ'ı 20 sayı farkla 85-65 yenerek 17. galibiyetine imza attı ve 39 puanla haftayı 3. sırada tamamladı. Efes Pilsen ise sahasında konuk ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 84-79 yenilerek bu sezonki 7. yenilgisini aldı. Lacivert-beyazlılarda, antrenör Velimir Perasovic, bu yenilgi sonrası görevinden istifa etti. Beko Basketbol Ligi'nin 22. haftasında alınan sonuçlar, gelecek haftanın programı ve puan durumu şöyle: Medical Park Trabzonspor–Beşiktaş Cola Turka: 89-96 Galatasaray Cafe Crown–Türk Telekom: 61-50 Antalya Büyükşehir Belediyesi–OYAK Renault: 88-81 Efes Pilsen–Mersin Büyükşehir Belediyesi: 79-84 TOFAŞ–Banvit: 65-85 Erdemirspor–Bornova Belediye: 90-81 Pınar Karşıyaka–Aliağa Petkim: 115-83 Olin Edirne–Fenerbahçe Ülker: 78-83 -23. HAFTA- Beko Basketbol Ligi'nin 23. haftasında ise Türk Telekom-Efes Pilsen, Fenerbahçe Ülker-Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi-Medical Park Trabzonspor, Beşiktaş Cola Turka-Olin Edirne, OYAK Renault-Erdemirspor, Banvit-Galatasaray Cafe Crown, Bornova Belediyesi-Pınar Karşıyaka ve Aliağa Petkim-TOFAŞ karşılaşmaları yapılacak. -PUAN DURUMU- TAKIMLAR                          O    G    M    A     Y     P -------------------------------------------------------------- 1.Fenerbahçe Ülker               22   19    3   1851  1583  41 2.Galatasaray Cafe Crown         22   18    4   1730  1489  40 3.Banvit                         22   17    5   1725  1581  39 4.Efes Pilsen                    22   15    7   1804  1556  37 5.Pınar Karşıyaka                22   15    7   1869  1742  37 6.Beşiktaş Cola Turka            22   15    7   1845  1713  37 7.Olin Edirne                    22   13    9   1656  1550  35 8.Antalya Büyükşehir Belediyesi  22   12   10   1684  1715  34 9.TOFAŞ                          22    8   14   1598  1671  30 10.Türk Telekom                  22    8   14   1717  1811  30 11.Medical Park Trabzonspor      22    8   14   1669  1820  30 12.Erdemirspor                   22    8   14   1700  1749  30 13.Aliağa Petkim                 22    6   16   1684  1923  28 14.Bornova Belediyesi            22    6   16   1628  1861  28 15.Mersin Büyükşehir Belediyesi  22    5   17   1572  1721  27 16.OYAK Renault                  22    3   19   1528  1775  25

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