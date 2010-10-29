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Politika

BEKLEVİÇ'İN EŞİ VE 3 KİŞİ DE GÖZALTINDA   İSTANBUL (A.A)

Ermenistan'da gözaltına alındığı belirtilen Güçlü Türkiye Partisi (GTP) Genel Başkanı Tuna Bekleviç'in durumunun iyi olduğu, eşi Elif Bekleviç, GTB Genel Başkan Yardımcıları Baybars Örsek, Göksel Akman ve Rudi Meral'in de gözaltında bulunduğu

29 Ekim 2010 18:35

-BEKLEVİÇ'İN EŞİ VE 3 KİŞİ DE GÖZALTINDA   İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Ermenistan'da gözaltına alındığı belirtilen Güçlü Türkiye Partisi (GTP) Genel Başkanı Tuna Bekleviç'in durumunun iyi olduğu, Tuna Bekleviç'in eşi Elif Bekleviç, GTB Genel Başkan Yardımcıları Baybars Örsek, Göksel Akman ve Rudi Meral'in de gözaltında bulunduğu belirtildi.  GTP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuna Bekleviç'in basın toplantısı yapmak üzere Ermenistan'a gittiği, ancak partinin tüm çabalarına rağmen, toplantı düzenlemek için ayarlanan otellerin rezervasyonlarını iptal ettiği bildirildi.  Bu nedenle Bekleviç'in basın toplantısını, Erivan'daki Repuclic Square'de yapmak zorunda kaldığı ve burada Ermenistan Gizli Servisi tarafından gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, eşi Elif Bekleviç, GTB Genel Başkan Yardımcıları Baybars Örsek, Göksel Akman ve Rudi Meral'in de gözaltında bulunduğu belirtildi.  Açıklamada, halen Ermenistan Gizli Servisi binasında gözaltında tutulan Tuna Bekleviç'in, kendisine sağlanan telefon hakkını kullanarak parti yetkililerini aradığı, ''durumlarının iyi olduğunu, sembolik sınır ihlali ile ilgili ifadelerinin alındığını, herhangi bir tutuklama olup olmayacağını bilmediklerini ve özel bir odada alıkonulduklarını'' söylediği bildirildi. 

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