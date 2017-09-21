Beklenen yağmur İstanbul'a geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından uyarısı yapılan yağmur yağışı, İstanbul'da kendini göstermeye başladı.

İstanbul'da iki haftadır etkili olan ve dün eylül ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı aşırı sıcak hava, bugün yerini sonbahar serinliğine bıraktı. Kente boğaz hattından yaklaşan yağış getiren bulutlar, meteoroloji radarına yansıdı. Saat 14.10 sıralarında Bakırköy sahilinde başlayan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bugün hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerine gerileyeceği, akşam saatleri itibariyle de İstanbul genelinde kısa süreli ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyordu.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Marmara Bölgesi 15 derece birden serinleyecek. Yağış Edirne'den geliyor. Çorlu'yu sel teğet geçmiş gözüküyor. Doluya karşı güvenlik önlemi alalım mı diye soruyor insanlar. İstanbul'da bu gece 21.00'dan sonra gece saat 03.00-04.00'a kadar dolu yağışı olabilir" açıklamasında bulunmuştu.

Hava sıcaklığının da il genelinde 5 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.