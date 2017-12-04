Beklenen yağış İstanbul'da; işte trafikte son durum!

Meteorolojinin hava sıcaklığı 8-16 derece azalacak açıklamasının ardından beklenen yağış İstanbul'a geldi. Yer yer yağmur altında kalan İstanbul'da trafik durumu, 4. derece (yer yer trafik sıkışık) olarak bildirildi.

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İstanbul'da önümüzdeki hafta ise İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Uzmanlar, İstanbul'daki vatandaşların ve sürücülerin 6 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmur nedeniyle dikkat etmesi gerektiğini bildirdi. Sıcaklıklar ise 8 - 16 derece arasında düşecek.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, halen mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı yurdun, yarından itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasıyla hava sıcaklıklarının hissedilir oranda 8-16 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi beklenirken, hava sıcaklıklarındaki azalmayla kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışları öngörülüyor.

İstanbul’da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışın salı gecesi ve çarşamba günü kentin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün sağanakla en düşük hava sıcaklığının 12, en yüksek hava sıcaklığının 14 derece olması bekleniyor. Salı günü de yağmurun yağacağı, hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 7 derece olması tahmin ediliyor.

Karla karışık yağmur beklenen çarşamba günü hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Hava sıcaklığının 4 ila 9 derece olması beklenen perşembe gününün ardından cuma günü az bulutlu ve sıcaklığın 8-13 derece olması tahmin ediliyor.