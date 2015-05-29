Beklenen sürüm geldi: Android M resmi olarak tanıtıldı

Google, Android'in bir sonraki sürümü Android M'in resmi tanıtımını yaptı. Bugün başlayan "Google I/O 2015"da yapılan sunumda, yeni sürümün getirdiği yenilikler ve kolaylıklar anlatıldı. İşletim sistemindeki binlerce hatayı düzelttiğini belirten firma, işin temellerine geri dönerek işletim sistemini daha kaliteli bir hale getirdiğini söyledi.

Webrazzi'nin haberinge göre, Google’ın geleneksel geliştirici konferansında Google I/O 2015 heyecanı Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sundar Pichai‘nin sahneye adım atmasıyla başladı. Pichai kısa bir giriş yaptıktan sonra sahneyi Dave Burke’e bıraktı.

Burke, geliştiricilerin merakla beklediği Android M‘in geliştiriciler için önizleme sürümünü tanıttı. Kaliteye odaklandıklarını söyleyen David Burke, Android M’in temel kullancı deneyimini geliştirdiğini söyleyerek konuşmasına başladı.

Sözü fazla uzatmadan bu yılın 3. çeyreğinde genel kullanıma sunulacak olan, bugün itibarıyla geliştirici önizlemesi yayımlanan Android M’in özelliklerine göz atalım.

App Permissions: Her geliştiricinin kafasına göre kullanabildiği ‘uygulama izinleri‘. Android M ile artık uygulamaları indirdiğimizde bir kabul listesi ile karşılaşmayacağız. İndirilen uygulama bir özelliği kullanmak istediğinde bunun için izin isteyecek.

Google böylece geliştiricilerin kafasına göre bilgi istemesinin önüne geçmeye çalışacak. Uygulama izinleri ayrı ayrı ve uygulamalar için görüntülenebilecek ve istenirse kapatılabilecek. Uygulama güncellemelerinde de izinlerle uğraşmaya gerek kalmayacak.

App Links / Intent System: Google, uygulamalar arasındaki bağlantıların artık uygulama hedefli olmasını genele yayıyor. Böylece tüm uygulamalar birbirine bağlantı verebilecek. Onaylanan bağlantılarla bir uygulamadan diğerine direkt geçiş sağlanabilecek.

Android Pay: Bu sene MWC 15’te ilk kez resmi olarak duyurulan Android Pay, Andorid M ile geliyor. Android Pay basitlik, güvenlik ve seçim hakkı dikkate alınarak geliştirilmiş. Andorid Pay’de telefonunuzun tuş kilidini açtıktan sonra NF özelliğini kullanarak ekstra bir kod girmeden ödeme yapabilmek mümkün olacak.

Host Card Emulation teknolojisini kullanan Adroid Pay, açık bir platform olacak. AT&T, Verizon ve T-Mobile Android Pay’i kullanan ilk markalardan olacak. ABD’de 700 bin mağazada Android Pay kullanılabilecek. Ayrıca uygulama içi ödemelerde de tercih edilebilecek.

Google, Android Pay için kendi parmak okuyucusunu geliştirecek. Android Pay, Android KitKat ve üzerindeki sürümleri kullanan Androidli cihazlarla kullanılabilecek.

Doze: Bu özellik Android M’e güç kullanımında avantaj sağlayacak bir özellik. Hareket algılayıcıları sadece cihazınız hareket ettiğinde uygulamalar tarafından kullanılacak. Doze özelliği Nexus 9 için Doze olmayan duruma göre (detaylı bilgi yok) pil ömrünü 2 kata kadar yükseltebilecek.

USB Type-C bağlantı özelliğini destekleyecek olan Android M kullanan bir cihazla başka bir cihazı şarj etmek mümkün olacak. Tabi bu zamanda Android telefonunun pil ömrünü kim paylaşır bilinmez ama tabletlerden güç transferi için kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Keza acil durumlarda da işe yarayabilir.

Chrome Custom Tabs: Bu özellikle geliştiriciler uygulamalarının içinde Chrome’u bir iç tarayıcı olarak kullanabilecek. Bu özellikle Chrome’da kayıtlı şifreleriniz, otomatik tamamlama ve çoklu güvenlik süreçleri geçerli olacak.

Bu özelliklerin yanında bir çok küçük özelliğin de eklendiği Android M, bugünden itibaren Nexus 5, 6, 9, ve Player cihazları için geliştirici sürümüyle test edilebilecek.

Google Photos: Diğer yandan HD kalitede sınırsız ve ücretsiz fotoğraf depolama hakkı sunan yeni Google Photos (Fotoğraflar) uygulaması bugünden itibaren Android, iOS ve web platformlarında kullanıma sunulacak.