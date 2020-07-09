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Beklenen şark tayinleri gerçekleşti; işte İstanbul Emniyeti’nde değişim

09 Temmuz 2020 11:12

Emniyette beklenen şark tayinleri gerçekleşti. İstanbul Emniyeti’nde görevli 39 müdür, il dışına ya da polis okullarına görevlendirildi.

Emniyette beklenen il dışı tayinler gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen tayinlerle, İstanbul Emniyeti'nde sorumlu il emniyet müdür yardımcısı, şube ve ilçe müdürü olarak görev yapan 127 isimden 39'u il dışına ve polis okullarına görevlendirildi.

Görev yerleri değişen müdürler arasında İstihbarat, Organize, Mali, Kaçakçılık şubelerinin müdürleri de bulunuyor.

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