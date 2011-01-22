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Yaşam

Beklenen kar pazartesi geliyor

Pazartesi kar geliyor! Pazartesi ve Salı Trakya'yı etkileyecek olan kar yağışı, Çarşamba İstanbul'da etkili olacak.

22 Ocak 2011 02:00

T24 - Pazartesi kar geliyor! Pazartesi ve Salı Trakya'yı etkileyecek olan kar yağışı, Çarşamba İstanbul'da etkili olacak. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, 15-16 derecelerde seyreden sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Erzurum'a ise müjdeli haber geldi. Erzurum'a Çarşamba gününden itibaren kar düşeceği, yağışların perşembe ve cuma günleri de sürmesinin beklendiği açıklandı.


Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Sel, Su baskını vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor


Sis uyarısı, buzlanma ve don uyarısı

Sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor. Sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor


Meteoroloji'den Erzurum'a kar müjdesi

Devlet  Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, Üniversitelerarası Kış  Olimpiyatlarının yapılacağı Erzurum'a oyunlar öncesinde Çarşamba gününden  itibaren kar düşeceğini, yağışların perşembe ve cuma günleri de sürmesinin  beklendiğini bildirdi.

Çağlar, yağışların bugün, Marmara'nın  batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de aralıklarla süreceğini belirterek, yağışlı  havanın yarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile akşam ve gece saatlerinde Batı  Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısını etkisi altına alacağını, hafta sonunda  sıcaklık düşüşü beklenmediğini söyledi.

Pazartesi günü yurdun kuzeybatı kesimlerinin Balkanlardan gelecek soğuk  havanın etkisine gireceğini anlatan Çağlar, yağışların hem ülke geneline  yayılacağını ve sıcaklıkların batıdan başlayarak azalacağını ifade etti.

Mehmet Çağlar, yeni haftaya beklenen hava durumuna ilişkin şunları  söyledi:

“Pazartesi ve salı günü Trakya ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde  yağışlar karla karışık yağmur ve yükseklerde kara dönüşecek, özellikle çarşamba  günü soğuma daha da etkili olmaya başlayacak. Ülkemizin hemen hemen tamamında  görülecek yağışların Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur,  kuzey, iç ve doğu bölgelerde kar şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. Perşembe ve  cuma günleri özellikle doğu bölgelerde kuvvetli kar yağışları, iç ve batı  kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek.”
        

Beklenen kar geliyor
        
Erzurum'da yapılacak Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları nedeniyle  bölgedeki kar beklentisine de değinen Çağlar, bugün, yarın, Pazartesi ve Salı  günleri il genelinde yağış beklenmediğini, sabah ve gece saatlerinde kuvvetli  buzlanma ve don olayı ile birlikte sis görüleceğini söyledi.

Çağlar, çarşamba günü kentte kar yağışı beklendiğini belirterek,  “Oyunlar öncesinde Çarşamba günü başlayacak kar yağışının kuvvetlenerek,  perşembe ve cuma günü devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının maksimum 0  ila -2, minimum -16 ila -18 dereceler arasında seyretmesi bekleniyor” diye  konuştu.

Çağlar, İstanbul ve Ankara'da hafta sonu ve gelecek hafta beklenen hava  durumuna ilişkin şunları kaydetti:

“İstanbul'da pazar, pazartesi ve salı günleri aralıklarla yağmur ve  sağanak, çarşamba günü karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı  görülebilir. Hava sıcaklığı çarşamba gününe kadar maksimum 8 ila 12, minimum 4  ila 6 dereceler arasında seyrederken, çarşamba ve perşembe günleri maksimum 3 ila  5, minimum 0 ila -1 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Ankara'da, pazar akşam saatlerinden sonra yağış var, pazartesi ve salı  günü aralıklarla yağmur, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur söz konusu.  Çarşamba günü soğuma ile birlikte özellikle kuzey ve doğusunda kar yağışları  görülecek. Kent merkezinde bu yağışın hafif olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı  çarşamba gününe kadar maksimum 6 ila 8, minimum 0 ila 2 dereceler arasında  seyrederken, çarşamba günü maksimum 2 ila 4, minimum 0 ila -1 derece arasında  olacak.”



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