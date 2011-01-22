Beklenen kar pazartesi geliyor

T24 - Pazartesi kar geliyor! Pazartesi ve Salı Trakya'yı etkileyecek olan kar yağışı, Çarşamba İstanbul'da etkili olacak. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, 15-16 derecelerde seyreden sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Erzurum'a ise müjdeli haber geldi. Erzurum'a Çarşamba gününden itibaren kar düşeceği, yağışların perşembe ve cuma günleri de sürmesinin beklendiği açıklandı.



Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Sel, Su baskını vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor



Sis uyarısı, buzlanma ve don uyarısı

Sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor. Sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor



Meteoroloji'den Erzurum'a kar müjdesi

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, Üniversitelerarası Kış Olimpiyatlarının yapılacağı Erzurum'a oyunlar öncesinde Çarşamba gününden itibaren kar düşeceğini, yağışların perşembe ve cuma günleri de sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Çağlar, yağışların bugün, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de aralıklarla süreceğini belirterek, yağışlı havanın yarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile akşam ve gece saatlerinde Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısını etkisi altına alacağını, hafta sonunda sıcaklık düşüşü beklenmediğini söyledi.

Pazartesi günü yurdun kuzeybatı kesimlerinin Balkanlardan gelecek soğuk havanın etkisine gireceğini anlatan Çağlar, yağışların hem ülke geneline yayılacağını ve sıcaklıkların batıdan başlayarak azalacağını ifade etti.

Mehmet Çağlar, yeni haftaya beklenen hava durumuna ilişkin şunları söyledi:

“Pazartesi ve salı günü Trakya ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar karla karışık yağmur ve yükseklerde kara dönüşecek, özellikle çarşamba günü soğuma daha da etkili olmaya başlayacak. Ülkemizin hemen hemen tamamında görülecek yağışların Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, kuzey, iç ve doğu bölgelerde kar şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. Perşembe ve cuma günleri özellikle doğu bölgelerde kuvvetli kar yağışları, iç ve batı kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek.”



Beklenen kar geliyor



Erzurum'da yapılacak Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları nedeniyle bölgedeki kar beklentisine de değinen Çağlar, bugün, yarın, Pazartesi ve Salı günleri il genelinde yağış beklenmediğini, sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte sis görüleceğini söyledi.

Çağlar, çarşamba günü kentte kar yağışı beklendiğini belirterek, “Oyunlar öncesinde Çarşamba günü başlayacak kar yağışının kuvvetlenerek, perşembe ve cuma günü devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının maksimum 0 ila -2, minimum -16 ila -18 dereceler arasında seyretmesi bekleniyor” diye konuştu.

Çağlar, İstanbul ve Ankara'da hafta sonu ve gelecek hafta beklenen hava durumuna ilişkin şunları kaydetti:

“İstanbul'da pazar, pazartesi ve salı günleri aralıklarla yağmur ve sağanak, çarşamba günü karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı görülebilir. Hava sıcaklığı çarşamba gününe kadar maksimum 8 ila 12, minimum 4 ila 6 dereceler arasında seyrederken, çarşamba ve perşembe günleri maksimum 3 ila 5, minimum 0 ila -1 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Ankara'da, pazar akşam saatlerinden sonra yağış var, pazartesi ve salı günü aralıklarla yağmur, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur söz konusu. Çarşamba günü soğuma ile birlikte özellikle kuzey ve doğusunda kar yağışları görülecek. Kent merkezinde bu yağışın hafif olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı çarşamba gününe kadar maksimum 6 ila 8, minimum 0 ila 2 dereceler arasında seyrederken, çarşamba günü maksimum 2 ila 4, minimum 0 ila -1 derece arasında olacak.”