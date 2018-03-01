T24 LogoT24 Logo
Gündem

BEKLENEN KAR İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHA İstanbul'da beklenen kar yağışı saat 01

01 Mart 2018 05:39

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHA
İstanbul\'da beklenen kar yağışı saat 01.00 sıralarında başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını bekleyenler Çamlıca Tepesi\'ne koştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları da kar alarmı verdi. Özellikle ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletildi. Buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yapıldı. 
 
KAR YAĞIŞINI BELKLEYENLER ÇAMLICA TEPESİ\'NE KOŞTU
Kar yağışının başlamasıyla birlikte, Çamlıca Tepesi\'de ziyaretçilerin akınına uğradı. Beyaz bürünen Çamlıca Tepesi\'ne gelen sevgililer kar yağışının tadını doyasıya çıkardı. 
 
TAKSİM MEYDANI DA BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kar yağışı Taksim Meydanı\'nda da etkisini gösterdi. Yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de İstanbul\'un simgesi olan Taksim Meydanı oldu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü günler öncesinden yaptığı kar uyarısı gece saat 01:00 itibariyle İstanbul\'u etkisi altına aldı. 
 
Görüntü Dökümü:
-------------------
-Çamlıca Tepesi\'nde kar yağışı
-15 Temmuz Köprüsü manzaralı kar yağışı
-Kar tutmuş evlerin çatıları
-Çamlıca Tepesine gelen gençler
-genel ve detay görüntüler
-Kar yağışını bekleyen tuzlama araçları
-Vatan caddesinde bekleyen tuzlama araçları
-D-100 karayolu Cevizlibağ
-Taksim\'de kar yağışı
-Bakırköy Meydan\'da bulunan termometre görüntüsü
-Genel ve detaylar
 
01.03.2018 - 02.05 Haber Kodu : 180301003
01.03.2018 - 02.31 Haber Kodu : 180301004
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ertan KILIÇOzan URALSoner HASIRCIOĞLUİstanbul DHA İstanbulTepesiBüyükşehir BelediyesiKarayollarıBuzlanmanınYAĞIŞINI BELKLEYENLERTEPESİ KOŞTU KarBeyazMEYDANI DA BEYAZA BÜRÜNDÜ KarTaksim MeydanıYüksekKar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24