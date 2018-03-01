BEKLENEN KAR İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHA

İstanbul\'da beklenen kar yağışı saat 01.00 sıralarında başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını bekleyenler Çamlıca Tepesi\'ne koştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları da kar alarmı verdi. Özellikle ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletildi. Buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yapıldı.



KAR YAĞIŞINI BELKLEYENLER ÇAMLICA TEPESİ\'NE KOŞTU

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, Çamlıca Tepesi\'de ziyaretçilerin akınına uğradı. Beyaz bürünen Çamlıca Tepesi\'ne gelen sevgililer kar yağışının tadını doyasıya çıkardı.



TAKSİM MEYDANI DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı Taksim Meydanı\'nda da etkisini gösterdi. Yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de İstanbul\'un simgesi olan Taksim Meydanı oldu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü günler öncesinden yaptığı kar uyarısı gece saat 01:00 itibariyle İstanbul\'u etkisi altına aldı.



Görüntü Dökümü:

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-Çamlıca Tepesi\'nde kar yağışı

-15 Temmuz Köprüsü manzaralı kar yağışı

-Kar tutmuş evlerin çatıları

-Çamlıca Tepesine gelen gençler

-genel ve detay görüntüler

-Kar yağışını bekleyen tuzlama araçları

-Vatan caddesinde bekleyen tuzlama araçları

-D-100 karayolu Cevizlibağ

-Taksim\'de kar yağışı

-Bakırköy Meydan\'da bulunan termometre görüntüsü

-Genel ve detaylar



01.03.2018 - 02.05 Haber Kodu : 180301003

01.03.2018 - 02.31 Haber Kodu : 180301004

