-BEKLENEN FERİBOTLAR GELDİ MARMARİS (A.A) - 24.02.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Libya'nın Bingazi Limanı'ndan ''Orhan Gazi-1'' feribotu ile Marmaris Limanı'nına gelen binden fazla vatandaşın giriş işlemlerinin tamamlandığını belirterek, ''Vatandaşlarımız otobüslere intikal ettiriliyor ve kalacakları otellere naklediliyor'' dedi. Bakan Yıldırım, Marmaris Limanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Orhan Gazi-1'' feribotunun saat 24.25 itibariyle limana yanaşarak kapaklarını açtığını ifade ederek, ''Vatandaşlarımızın tahliyesi başladı. Şu anda süratle devam ediyor. Binden fazla vatandaşımızın giriş işlemleri tamamlandı. Otobüslere intikal ettiriliyor ve kalacakları otellere naklediliyorlar. Geriye kalan vatandaşlarımızın giriş işlemleri süratle yapılacak'' diye konuştu. Yıldırım, şöyle konuştu: ''Orhan Gazi feribotu kalkacak Osman Gazi yanaşacak. Ve bunun tahliyesi de benzer şekilde gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımız dinlenmeleri için otellerine nakledilecekler. Herhangi bir olumsuzluk yok. Her şey yolunda gidiyor. Tabi vatandaşlarımızın orada yaşadığı olaylar, onun verdiği bir stres var üzerlerinde. Ayrıca yolda bilhassa Girit'ten sonra kuzeye doğru ciddi bir havaya girdiler, onun verdiği bir rahatsızlık var. Onun dışında bir şey yok. Moralleri gayet iyi. Sağ salim memleketlerine geldiler. Sevdiklerine kavuştular.'' Tahliyeden sonra feribotların gerekli hazırlıkları yapacaklarını ve personel değiştireceklerini belirten Bakan Akdağ, ''Feribotlar hazır olmasından sonra tekrar Libya'ya rotalarına devam edecekler. Hangi şehirden alıp, nereye taşıyacağı konusu daha sonra kendilerine talimatlandırılacak. Çünkü oradaki vatandaşlarımızı Libya içerisindeki güvenli alanlara toparlanması işlemi var. Onlar bu arada yapılıyor. Buradan alacakları talimata göre yanaşacakları liman kendilerine verilecek. Tahliye edilecekleri limanı da o zaman belirleyeceğiz'' diye konuştu. -SAĞLIK BAKANI AKDAĞ- Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise feribotla gelen 60'a yakın vatandaşın muayeneye ihtiyaç duyduğu için sağlık çadırlarında uzman kişiler tarafından muayene edildiğini söyledi. Yolcularda, genelde kalabalık yaşam sırasında görülen nezle grip benzeri hastalıklar olduğuna dikkati çeken Bakan Akdağ, şunları kaydetti: ''Ciddi yüksek ateşi olan bir hastamız şükür ki yok. Birde Bakanımızın ifade etiği gibi, şiddetli deniz tutmasına bağlı problemleri olan hastalarımız vardı. İki hastamızı da Marmaris Hastanesi'ne yatırma ihtiyacı duyduk. Bunlardan bir tanesi yaşlıca bir hasta. Bir solunum yolu hastalığı var. Onun atağını geçiriyor. Diğer hastada aşırı kusmalara bağlı, yemek borusu kanalında bir kanaması olmuş. Bunları takip ediyoruz. Şükürler olsun çok önemli bir hastamız yok.''