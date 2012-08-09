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BratAngela çifti bu haftasonu evleniyor

Angelina Jolie ve Brad Pitt, bu hafta sonu Fransa’nın güneyinde aldıkları Miraval Şatosu’nda evleniyor

09 Ağustos 2012 17:48

Holywood’un en ünlü çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt'in sır gibi sakladıkları düğün bu hafta sonu gerçekleşecek.

Fransa’nın yerel kamu televizyonu France 3’ün çiftin yalısının bulunduğu bölgedeki ekibi France 3 - Cote d’Azur’un haberine göre, Brangelina diye anılan çift, düğüne en fazla 20 kişiyi davet etti ve davetiye bile bastırmadı. 

Mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde evlilik tarihine ilişkin sorulara Brad Pitt, " henüz tarih belirlemedik " diye yanıt vererek tarih açıklamamıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sade ve samimi bir törenle evlenmek isteyen çift, evlilik tarihi de dahil tüm detayları büyük bir gizlilik içinde yürütüyor.

Çiftin yakın kuzenleri bile, Amerikan televizyonlarına düğüne davetli olmadıklarını açıkladılar. Şimdilik düğünün kesin davetlileri yalnızca çiftin çocukları 10 yaşındaki Maddox, 9 yaşındaki Pax, 7 yaşındaki Zahara, 6 yaşındaki Shiloh ile 4 yaşındak ikizleri Knox ve Vivienne.

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İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Brad Pitt eşine düğün hediyesi olarak 315 bin Euro değerinde Patek Philippe’in ‘La Minute Repeater’ adlı saatini aldı.

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