Bekleme listesi ya da davetiyeyle girilebiliyor; yeni nesil sosyal medya uygulaması Clubhouse nedir?

Yazılı ve görsel iletişim yerine sohbet odalarında bas-konuş yöntemiyle sosyalleşilen uygulama Clubhouse kısa süre içinde ilgi çekti. Sadece sesli konuşmanın yer aldığı uygulama Clubhouse'a üye olmak için sıraya girmek ya da bir kullanıcıdan davet almak gerekiyor.

Clubhouse'ta yazılı mesaj, yorum, beğeni ya da fotoğraf paylaşımı, görüntülü konuşma yapılmıyor.

Şu an için yalnızca iOS kullanıcılarına sunulan uygulamada, sesli sohbet odaları üzerinden etkileşim sağlanıyor.

Nasıl kullanılıyor?

Uygulamada birçok oda bulunuyor. Clubhouse'a üye olduğunuzda birçok sosyal medya uygulamasında olduğu gibi kendi ilgi alanlarınızı işaretliyorsunuz.

Bu odalarda ise iletişim sadece ses yoluyla, konuşarak gerçekleşiyor. Odada konuşulanları sadece dinleyebilir, ya da moderatörden izin alarak sohbete dahil olabilirsiniz.

Clubhouse uygulamasına üye olmak için hâlihazırda uygulamayı kullanan bir arkadaşınızın size davet kodu göndermesi gerekiyor. Davet kodu olmadan üye olamıyorsunuz. Clubhouse davet kodu birçok forum ve internet sitesinde insanlar birbirlerini ekletmeye çalışıyor.