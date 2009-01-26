Bekleme değil besleme sıvısı

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmani Dr Ali H. Duman koordinatörlüğünde çalışan Emphaire Saç ekim Merkezi, saç ekimi alaninda Türkiye’de yeni ve farklı bir uygulamaya başladı.



Fue olarak adlandırılan saç ekim yönteminde saç köklerinin bekletildiği ve bekleme sıvısı olarak adlandırılan sıvıyı geliştirerek besleme sıvısını ortaya çıkaran "Emphaire", bu alana yeni bir ürün de kazandırmış oldu.



Saç nakli sırasında alınan folliküllerin canlı kalabilmesi için ekim işlemi gerçekleştirilinceye kadar hava ile olan teması engellenmelidir. Bu işlem için steril bir bekleme sıvısı kullanılmaktadır.



Emphaire özel koşullarda ve çok özel karışımlarla follikülleri saklayıp ekim sonrası saçların çok daha gür ve sağlıklı çıkmasını sağlamakta. Bu karışım için yurtiçi ve yurtdışında çok uzun araştırmalarda bulunmuş ve tıp camiasında transplantasyon yapılan bütün ünitelerin uzmanlarından fikirler alınmış ve deneyler yapılmış.



Emphaire nerde fark yaratıyor?



Öncelikle saç ekiminde başarının en önemli kriteri ekilen saç köklerinin yeni yerlerinde tutma oranıdır. Bu oran ne kadar yüksek olursa açıklığın kapatılması o kadar başarılı olur dolayısıyla hasta memnuniyeti artar.



Ekilen saç köklerinin tutması için dikkat edilmesi gereken şeylerin başında saç kökünü mümkün olduğunca az travmaya uğratmak gelir.



Saç ekimi üç aşamadan oluşan bir operasyondur. Bu aşamaların her birinde saç köklerine maksimum ilgi gösterilmesi gerekmektedir.



Birinci aşama olan saç kökü alımı prosedürü sırasında kullanılan mikromotor punch cihazının uygunluğu çok önemlidir. Emphaire ekibi özel olarak tasarlanmış punch cihazı sayesinde saç köklerine temas etmeksizin greftleri toplayabilmektedir.



Alınan saç greftlerinin alımından ekileceği zamana kadar canlılığını yitirmeden bekletilmesi için tüm saç ekim merkezlerinde “bekleme” sıvıları kullanılmaktadır. Emphaire saç ekim merkezi ise operasyon sırasında kendine özel formül ile hazırlanmış “besleme” sıvısını kullanarak , bu süre zarfında da saç köklerinin çeşitli mineraller, vitaminler ve elementler ile vitalitesini korumasına yardımcı olmaktadır. Bu özel formüllü “besleme” sıvısı içeriği dermatologlar ve eczacılar ile birlikte hazırlanmıştır ve operasyon süresi ne kadar uzun olursa olsun saç greftlerinin canlılığını korumaktadır.



Üçüncü aşama saç greftlerinin yeni yerlerine yerleştirilmesidir. Bu safhada da mümkün olduğunca köklere travma uygulanmaması gerekmektedir. Deneyimli ellerde ve uygun ekipman ile bu nazik işlem başarıyla gerçekleştirilebilir.



Emphaire gerek kullandığı ekipman ve teknoloji olarak gerekse ekip elemanlarının plastic cerrahi uzmanlarının ve saç ekim uzmanlarının tecrübesi bakımından tüm bu aşamalarda gerekli özeni ve dikkati göstermekte ve bunun ödülünü de yüksek hasta memnuniyeti almaktadır.

