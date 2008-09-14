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Bekir'i sevmiyorum

İpekçi, Bekir Coşar'a karşı duygularının tükendiğini söyledi

14 Eylül 2008 03:00

Cemil İpekçi, konuk olduğu "Yüz Yüze" programında uzun yıllar birlikte olduğu Bekir Coşar'a karşı duygularının tükendiğini söyledi. Coşar'ın eşi ile yaşadığı polemiklere de değinen modacı, "Bekir'e yardım eli uzatmamın kurbanı oldum" dedi.

Duygusuzluk yüzünden ayrıldık

Bekir Coşar'ın ayrılık sonrası Pınar adlı kadınla evlenmesinin kendisini üzmediğini belirten Cemil İpekçi, şunları söyledi: "Bekir benden ayrılıp bir kadına gitti diye üzülmedim. Onunla duygusuzluk yüzünden ayrıldık;  ama bir gün gazetede 'Ben onun sevgilisi değil, korumasıydım' dediğini okuyunca köpürdüm. Karısına telefon açtım, meğer o gün kına geceleri varmış. Annesi araya girince telefonu kapadım. Yazıldığı gibi oraya adam göndermiş değilim. Bekir'i seviyordum ama artık değil..."

Ben ondan teşekkür beklerdim

İpekçi, ayrılık sonrası Bekir Coşar'ın iki kez kendisine döndüğünü de söyledi ve ona yardım etmenin bedelini ödediğini anlattı: "Bekir ayrılmamızdan sonra bana geldi, ama artık eskisi gibi değildi. Uyuşturucuya alışmıştı. Koma halindeydi. Ben de doktor Mansur Beyazyürek'i arayıp yardım istedim. Hastaneye kaldırdık. Karısı dokuz gün sonra oraya gelip kocasını sordu. Sonra 'Beni alıkoydular' diye şikayet etmiş Bekir... Bense onu hastaneye götürdüğüm için teşekkür beklerdim."

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