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'Bekir’i alıkoymadım'

Cemil İpekçi, “Bekir’i hastaneye ben götürdüm ama hastanede kendisi kaldı” dedi.

11 Eylül 2008 03:00

Modacı Cemil İpekçi, uzun süre beraber olduğu Bekir Coşar’ın eşi Pınar Coşar’ın, “Kocamı ilaçla uyutup, hastanede alıkoydurdu” iddiası üzerine savcılıkta ifade verdi. İpekçi, “Bekir’i hastaneye ben götürdüm ama hastanede kendisi kaldı” dedi.

Cemil İpekçi’nin kendisini tehdit ettiğini söyleyen Pınar Coşar, “Beni arayıp ‘Benim adamlarım var. Emniyette tanıdıklarım var. Senin kocanı elinden aldım, kocanı bırak’ diye beni tehdit ediyor. Bekir'i bana yâr etmeyeceğini söylüyor” iddialarıyla Şişli Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmuştu. Bekir Coşar’la Temmuz ayında evlendiklerini söyleyen Pınar Coşar; ayrıca Cemil İpekçi’nin kocasını ilaçla uyutarak alıkoyduğunu da öne sürmüştü.

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