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Yaşam

Bekir Coşkun’a Ceride-i Kantar ödülü

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Birleşik Hukukçular Kulübü’nün 'Ceride-i Kantar' ödülü gazeteci Bekir Coşkun'a verildi

16 Nisan 2009 03:00

Ankara Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesi Birleşik Hukukçular Kulübü’nün "Ceride-i Kantar" ödülleri sahiplerini buldu. Hürriyet yazarı Bekir Coşkun Yılın Gazetecisi, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker de Yılın Hukukçusu ödülüne layık görüldü.

Hukuk Fakültesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen geleneksel ödül töreninde, yılın yazarı ödülü Zülfü Livaneli’ye verildi.

Ödülünü Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akkaya’dan alan Coşkun, Ankara Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyken, okuldan ayrılmak zorunda kaldığı, hakkında birçok davası bulunmasıyla da birçok avukatı olduğunu, o nedenle bu ödülün kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

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