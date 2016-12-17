Bekir Coşkun: Yazılı olmayan anayasada yalakalık, döneklik, hırsızlık, yalan, rüşvet milli değerler

Türkiye'de 'yazılı olmayan bir anayasa' olduğunu söyleyen Sözcü yazarı Bekir Coşkun, "Yazılı olmayan anayasada 'laiklik' falan yer almaz… Devletin mezhebi; sünnidir… Bu bakımdan azınlıklar, laikler, aleviler vatandaş değilmiş gibidir… Diyanet İşleri Başkanı'na zırhlı araç, bütçeden dört bakanlık toplamı kadar bütçe, her konuda fetva, protokolde ön sıra… 'Laikliğin' olmadığını anlamamak için eşek olmak lazımdır" dedi. Coşkun yazısında "Anayasanın başlangıç bölümünde: 'Yalakalık, döneklik, hırsızlık, yalan, dolan, talan, rüşvet, vurgun' her dönem geçerli olan milli değerlerdir. Bu değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez anayasa maddesidir" ifadelerine yer verdi.

Bekir Coşkun'un Sözcü'de yayımlanan yazısı şöyle:

İngiliz anayasası gibi yazılı değildir…

Ama gerçek anayasa o anayasadır…

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Yazılı olmayan anayasada “laiklik” falan yer almaz…

Devletin mezhebi; sünnidir…

Bu bakımdan azınlıklar, laikler, aleviler vatandaş değilmiş gibidir…

Diyanet İşleri Başkanı'na zırhlı araç, bütçeden dört bakanlık toplamı kadar bütçe, her konuda fetva, protokolde ön sıra…

“Laikliğin” olmadığını anlamamak için eşek olmak lazımdır…

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Yazılı olmayan o anayasada; nurculuk vardır, İsmailağa Cemaati vardır, Nakşibendilik vardır, Cübbeli Ahmet Hoca vardır, Menzil vardır, Süleymancılar vardır…

“Tarikatların vazgeçilmezliği” ilkesi kesindir…

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Yazılı olmayan anayasada; kuvvetler ayrılığı yoktur…

Yargıcın cübbesinde gözükmeyen bir düğme deliği vardır… Doğrusunu isterseniz o cübbe cumhurbaşkanının sırtındadır…

Sadece deliği yargıçta kalmıştır…

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Kuvvetler meselesinde en önemlisi, tüm kuvvetlerin üzerinde bir kuvveti vardır:

O “İman kuvveti”dir…

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Yüce Divan ise ahirete, yani “Öte yana” bırakılmıştır…

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Yazılı olmayan anayasada basın özgürlüğü şu şekildedir:

Hapiste olan gazeteci sayısı, hapiste olmayan gazeteci sayısına 3/1 oranındadır… 3 mü dışarıda, 1 mi dışarıda, orası KHK ile düzenlemeye kalmıştır…

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İfade özgürlüğü şu maddededir:

“Ya sus, ya hastir git…”

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Yazılı olmayan anayasada yemin maddesini müteahhit Cengiz çok güzel ifade etmiştir:

“Milletin a…..”

Bak yazamadık işte, anayasa yazılı olmayınca…

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Anayasanın başlangıç bölümünde:

“Yalakalık, döneklik, hırsızlık, yalan, dolan, talan, rüşvet, vurgun” her dönem geçerli olan milli değerlerdir…

Bu değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez anayasa maddesidir…

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Bu bakımdan; gündeme gelen yeni anayasa sadece Cumhurbaşkanı'nın (5+5+5) ömrünün sonuna kadar “Padişah” olarak orada oturması içindir…

Gerisi zaten öbür anayasada vardır…