Bekir Coşkun: Vatanı vatan yapanlar kurtulamadı

T24 - Geçtiğimiz günlerde Edirne'nin düşman işgalinden kurtuşuluşu vesilesiyle düzenlenen törende protokole getirilen avlanmış tilki, tavşan, ayı tepkilere yol açtı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Bekir Coşkun, "Vatan kurtuldu da… Vatanı vatan yapanlar kurtulamadı demek ki" diyerek eleştirdi.



Bekir Coşkun'un Cumhuriyet gazetesinde "Vatanın Kurtulamamış Tilkisi..." başlığıyla yayımlanan (28 Kasım 2010) yazısı şöyle:



Vatanın Kurtulamamış Tilkisi...

Belki de Edirne’nin kurtuluş töreninde vali ile komutan resmi geçitte selama durduklarında, önlerinden bir ölü tilki geçireceklerini bilmiyorlardı.

Muhtemelen birbirlerine sordular:

“Bir şey geçti, o neydi?..”

“Tilki…”

*

Demek ki kurtuluşta sadece ahali kurtulmuştu… Karacalar, sülünler, domuzlar, tavşanlar, kuşlar ve tilkiler değil…

Ki ben her zaman merak ettim; kurtulan bu vatanın neresiydi?..

Sorgun ormanları kurtulamadı, Akdeniz’in koyları kurtulamadı, Marmara Denizi kurtulamadı, Kaz Dağları kurtulamadı…

Tuz Gölü kurtulamadı…

Seyfe kurtulamadı…

Karadeniz’in cennet kıyıları kurtulamadı…

Ne Boğaziçi’nin korulukları, ne İzmir’in kuş cenneti, ne Bursa’nın yeşili…

Tilki ile domuz da kurtulamamıştı ki, kurtuluşta onların kurtulamamış hallerini cipin önüne bağlayarak bunu kanıtladılar.

Vali ile komutan selam durdular…

*

Bu bir vahşetse eğer, bu yaz Çevre ve Orman Bakanlığı, Merkez Av Komisyonu’nda av sayısını, av sınırlarını ve av günlerini arttırdı.. bizler boşuna yırtındık…

Vahşetin merkezini istiyorsanız eğer…

Ya da kurtulmamışlığın adresini…

*

Kurtuluş gününde kurtulamamış tilkinin resmi geçitten geçirilmesi üzerine en doğrusunu Belediye Başkanı söyledi:

“Bu bir kültür…”

Doğru; kurtulamama kültürü…

Dün çevreci bir okurum not atmıştı:

“Tilkiler sonbaharı severler.. çünkü sonbaharda artık büyümüş yavruları ile dere-tepe oynama zamanıdır… Bir ailedir onlar, anne saklanır, bebekleri bulur.. bebekler saklanır anneleri bulur… Hani bizim saklambaç oyunlarımız gibi…”

*

Ama kültür işte…

Yurtlarında öyle oynuyorlarsa eğer, demek ki onlar kurtuluştan nasiplerini almamış til-kilerdi…

Vatan kurtuldu da…

Vatanı vatan yapanlar kurtulamadı demek ki…