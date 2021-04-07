Çankaya'da Bekir Coşkun Parkı hizmete açıldı

Geçtiğimiz ekim ayında kansere karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybeden gazeteci Bekir Coşkun'un adı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve gazetecinin eşi Andree Coşkun'un katılımıyla açılışı yapılan parkta yaşayacak. Dodurga Mahallesi'nde yapımını tamamladığı 5 bin 210 metrekarelik Bekir Coşkun Parkı hizmete açıldı.

"Cumhuriyet, Atatürk ve halk sevdalısı bükülmez bir kalemdir"

Rant için değil halk için çalıştıklarını belirten Taşdelen "Bekir Coşkun gibi aydınlık bir günde, onun ismini yaşatacak parkımızın açılışında bir araya geldik. Bekir Coşkun benim için bir abidir, baba dostudur. Cumhuriyet, Atatürk ve halk sevdalısı bükülmez bir kalemdir. Yüreğinde tüm canlılara duyduğu sevgiyle yazan usta gazetecinin adını her daim yaşatacağımız için onur duyuyorum" dedi.

"Hız kesmeden devam"

Hız kesmeden çalışmalarına devam ettiklerine söyleyen Taşdelen, "Çankaya'da kalp kırmadık rekorlar kırdık sloganıyla çalışmaya devam ediyoruz. 7 yılda Çankayamıza sayısız eser kazandırdık. Rekorlara imza attık. Çankaya'nın dört bir yanında kreşler, Çankaya Evleri, parklar, kültür merkezleri açtık. Ödüller kazandık. Bana soruyorlar bu ekonomik koşullarda, bu pandemi döneminde bunca yatırımı Çankaya Belediyesi nasıl yapıyor diye... Bu sorunun cevabı çok basit. Bizim kaynaklarımız, vakıflara cemaatlere, derneklere gitmiyor. Belediyemizin tüm kaynakları halka gidiyor. Halk için harcanıyor. Çankaya Belediyesi israf etmiyor; yolsuzluk yapmıyor. Çankaya Belediyesi doğru belediyecilik yapıyor. İşte fark burada..." dedi

"Doğa sevgisi için teşekkür"

Andree Coşkun, başta Alper Taşdelen olmak üzere, parkın yapım çalışmalarında emeği geçen herekese teşekkür etti. Coşkun, "Doğa sevgisiyle dolu olan eşimin adını yaşatan bu park, insanlara, çocuklara başka canlılara, başka 'Pako'lara kucağını açacak. Bu yüzden çok mutluyum. Tüm Bekir Coşkun dostlarına böylesine anlamlı bir günde yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Yaşamaya devam ediyor"

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök, "Bekir Coşkun’un kaleme aldığı, her fırsatta söylediği, anlattığı cumhuriyet sevgisini, halk ve doğa sevgisini her alanda yaşatmaya, söylemeye, anlatmaya devam edeceğiz. O bizler için kanaat önderiydi" diye konuştu. Bekir Coşkun'un son yazısında paylaştığı "İskelede bekliyorum" sözünü hatırlatan Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, "Ne mutlu bize gönlü doğa ve canlı sevgisiyle dolu olan Bekir Coşkun'un adını, böylesine güzel bir parkta yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.