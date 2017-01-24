Bekir Coşkun: Uğur Mumcu gibi düşünen kim varsa hücrelerde, sorgularda, hapishanelerde yok edildi

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, Uğur Mumcu'nun 24. ölüm yıldönümüne ilişkin olarak "Uğur Mumcu gibi düşünen kim varsa hücrelerde, sorgularda, hapishanelerde yok ediliyor" dedi. Coşkun, "Ve nihayet Mustafa Kemal'in 'En büyük eserimiz' dediği TBMM, kendi varlığına son verdi" diye yazdı.

Coşkun'un Sözcü'deki yazısı şöyle:

Hâlâ soruyor:

“Uğur Mumcu'yu kim öldürdü?..”

Anlamayan var mı?..

*

Çocuklar anladılar…

Sosyal medyada, minik serçeler gibi bağırıp o şarkıyı söylüyorlar:

“Kalemim düştü kana…”

Yaşları 17, 18, 19, 20…

Uğur Mumcu öldürüldüğünde doğmamışlardı daha, olanlara baktıkça anlıyorlar…

*

Uzak ıssız köylerde yaşayanlar anladı…

Uğur Mumcu ölüm günlerinde, giderek en küçük beldelerde, mahalle kahvelerinde, köy odalarında anılıyor…

Her sene biraz daha anladıkları için…

*

Biraz olsun vicdanı olan yandaşlar dahi anladı…

Git “Uğur Mumcu'yu kim öldürdü?” diye sor…

Susuyorsa…

Biliyor…

*

Uğur Mumcu; dinci yapılanmanın giderek ülkeyi ele geçirdiğini anlatıyordu… Rabıta ile başlayıp, tarikat-emperyalizm-terör ortaklığının ahtapot gibi Türkiye'yi sardığını söylüyordu… Cemaatlerin milli eğitime sızdığını, amaçlarının devleti ele geçirerek laik cumhuriyeti yıkmak olduğunu bangır bangır bağırıyordu… İlk fırsatta Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, yargıyı, üniversiteleri… Sonra da tüm Atatürk devrimlerini yıkıp cumhuriyetimizi din devletine dönüştüreceklerini haber veriyordu…

Öldürüldü…

*

Tetikçi önemli değil, zaten geçen gün saldılar…

“Uğur Mumcu'yu kim öldürdü?” diye hâlâ merak eden varsa…

Hiçbir cinayetin bu kadar çok kanıtı olamaz…

Dön Türkiye'ye bak…

*

Cumhuriyetin kurumları yıkıldı… Fotoğraflar duvarlardan indirildi… Anılar yerle bir edildi… Büstleri kaldırıldı… Renk değişti… Şarkılar-marşlar susturuldu…

Çocuklara İsmet Paşa'yı tanıtmaktan vazgeçtiler, Kurtuluş Savaşı'nı gereksiz gördüler…

Laiklik silindi…

Uğur Mumcu gibi düşünen kim varsa; hücrelerde, sorgularda, hapishanelerde, başına bir şekilde çorap örülerek yok edildi…

Ve nihayet Mustafa Kemal'in “En büyük eserimiz” dediği TBMM, kendi varlığına son verdi…

*

Soracak mısınız hâlâ:

“Uğur Mumcu'yu kim

öldürdü?..”