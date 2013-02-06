T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bekir Coşkun: Türkiye'nin yeni adı 'Akkoyunlular' olsun

'Göbeğini kaşıyan adam' ifadesiyle tartışılan Bekir Çoşkun'dan Türkiye için yeni ad önerisi: Akkoyunlular

06 Şubat 2013 14:05

 

Seçmen davranışını eleştirirken kullandığı "Göbeğini kaşıyan adam" ifadesiyle tartışma yaratan Cumhuriyet yazarı Bekir Coşkun, kendisine yönelltiği "Türkiye’nin yeni adı ne olsun" sorusuna "Akkoyunlular" yanıtını verdi. Çoşkun, "'Akkoyunlular...' Anadolu’da ilk Türk devletlerinden birisiydi... Kafkaslar’dan gelip Mardin, Urfa, Bayburt civarına yerleştiler... 1400’ler... Yeni yani... Bayraklarının üzerinde koyun resmi vardı...'Ak' zaten var... 'Koyunlar'ı arkasına koyun... Yepyeni oldu size..." ifadesini kullandı. 

İşte Bekir Çoşkun'un Cumhuriyet'teki "Onuncu Köy" adlı köşesinde "Akkoyunlular"  başlığıyla yayımlanan (6 Şubat 2013) yazısının tamamı şöyle: 

Bu gibi şeyler statükoculuk, eski kafa:

- Ulusalcılık...

- Cumhuriyetçilik...

- Devrimler...

- Onuncu Yıl Marşı...

- 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim...

- Bağımsızlık...

- Laiklik...

- Atatürkçülük...

*

Şunlar ise yeni:

- Badem bıyık...

Yenilikçi...

(.......)

- Türban...

Yenilik...

(........)

- Okullarda Kuran kursları, Hazreti Muhammet’in hayatı...

Ne kadar da yeni bir şey...

(........)

IV. Murat döneminin içki yasağı...

Yepyeni...

(........)

- Külah, tespih, umre, haşema...

Yeni...

(........)

- 1400 yıllık şeriat...

Yenilik...

*

- Ortaçağ ümmetçiliği, şeriat, dincilik...

Yeni...

*

Ama “Ulus, Türk, Türklük” eski...

Ağzına alan eski kafa, statükocudur...

*

Bu bakımdan “Türkiye’nin adı ne olsun” sorusuna yanıt geldi:

“Akkoyunlular...”

Anadolu’da ilk Türk devletlerinden birisiydi... Kafkaslar’dan gelip Mardin, Urfa, Bayburt civarına yerleştiler...

1400’ler...

Yeni yani...

Bayraklarının üzerinde koyun resmi vardı...

*

“Ak” zaten var...

Koyunlar”ı arkasına koyun...

Yepyeni oldu size...

 

ETİKETLER

bekir coşkunakkoyunlulartürkiyecumhuriyetlaiklikşeriatümmetçilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24