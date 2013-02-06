Bekir Coşkun: Türkiye'nin yeni adı 'Akkoyunlular' olsun

Seçmen davranışını eleştirirken kullandığı "Göbeğini kaşıyan adam" ifadesiyle tartışma yaratan Cumhuriyet yazarı Bekir Coşkun, kendisine yönelltiği "Türkiye’nin yeni adı ne olsun" sorusuna "Akkoyunlular" yanıtını verdi. Çoşkun, "'Akkoyunlular...' Anadolu’da ilk Türk devletlerinden birisiydi... Kafkaslar’dan gelip Mardin, Urfa, Bayburt civarına yerleştiler... 1400’ler... Yeni yani... Bayraklarının üzerinde koyun resmi vardı...'Ak' zaten var... 'Koyunlar'ı arkasına koyun... Yepyeni oldu size..." ifadesini kullandı.

İşte Bekir Çoşkun'un Cumhuriyet'teki "Onuncu Köy" adlı köşesinde "Akkoyunlular" başlığıyla yayımlanan (6 Şubat 2013) yazısının tamamı şöyle:

Bu gibi şeyler statükoculuk, eski kafa:

- Ulusalcılık...

- Cumhuriyetçilik...

- Devrimler...

- Onuncu Yıl Marşı...

- 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim...

- Bağımsızlık...

- Laiklik...

- Atatürkçülük...

*

Şunlar ise yeni:

- Badem bıyık...

Yenilikçi...

(.......)

- Türban...

Yenilik...

(........)

- Okullarda Kuran kursları, Hazreti Muhammet’in hayatı...

Ne kadar da yeni bir şey...

(........)

IV. Murat döneminin içki yasağı...

Yepyeni...

(........)

- Külah, tespih, umre, haşema...

Yeni...

(........)

- 1400 yıllık şeriat...

Yenilik...

*

- Ortaçağ ümmetçiliği, şeriat, dincilik...

Yeni...

*

Ama “Ulus, Türk, Türklük” eski...

Ağzına alan eski kafa, statükocudur...

*

Bu bakımdan “Türkiye’nin adı ne olsun” sorusuna yanıt geldi:

“Akkoyunlular...”

Anadolu’da ilk Türk devletlerinden birisiydi... Kafkaslar’dan gelip Mardin, Urfa, Bayburt civarına yerleştiler...

1400’ler...

Yeni yani...

Bayraklarının üzerinde koyun resmi vardı...

*

“Ak” zaten var...

“Koyunlar”ı arkasına koyun...

Yepyeni oldu size...