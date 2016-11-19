Bekir Coşkun: Sela çocuklar için okunuyor, kanuna uygun tecavüz karşı sokağa çıksanıza

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Türk Ceza Kanunu'nda, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenlemeyi "Kanuna uygun tecavüz" diye nitelendirdi. Coşkun, "Şort giyen kıza tekme atan, başı açık olanı namussuz sayan, bira içeni ahlaksız gören, sevgilisinin elini tutanı kovalayan, kadının gülüşünü günah sayan, bu kafa için sokaklara dökülen millet. Bak sela çocuklar için okunuyor. Salı günü TBMM'de oylama var. Çıksana" dedi.

Bekir Bozdağ'ın "Kanuna uygun tecavüz…" başlığıyla yayımlanan (19 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Her gün bir yurtta, bir okulda, bir kursta çocuklara tecavüz edildiği haberleri geliyor…

45 çocuk rekoru birkaç gün önce kırıldı:

75 erkek çocuk…

*

Sela sesi ile sopayı alıp demokrasiyi korumaya koşanlardan, çocukları korumak için ses-seda çıkmıyor!..

Ne bir tepki…

Ne bir itiraz…

Ne bir ses…

Niçin?..

*

Çünkü; tecavüzcüsü ile evlendirilmek zorunda kalan çocuklarla ilgili yasa gündeme düşünce, Adalet Bakanı TBMM kürsüsüne çıkarak dedi ki:

“Düğün yapılmış, dernek yapılmış, gelmişler hediyelerini takmışlar, resmen evlenmişler… medeni kanun anlamında değil yani, halk arasında kabul şeklinde söyleyeyim… bunun savcı düğününe gelmiş…”

İnsanın çocuk gelin olası geliyor…

Hediye takılmış…

Düğün…

Dernek…

Savcı da gelmiş düğüne…

*

İşte bu kafadır…

Kediye, eşeğe, damacanaya bile tecavüz edilen ülkede, 12-13 yaşındaki kız çocukları, salyası akan dedeleri yaşındaki adamlara sunmayı devlet çıkıp savunursa…

Sokaktaki sapığı tutamazsın…

*

Adalet-hukuk dersen düğünde…

Onu da Adalet Bakanı açıkladı zaten:

“Savcı gelmiş oturmuş…”

O zaman bu tecavüz kanuna uygun…

*

Ve devlet böyle yaparsa, sapıklık her yerdedir…

Sapık kaldırımda, çarşıda, okulda, yurtta, sokakta, aramızdadır…

Bir yaşındaki çocuğa tecavüz edip öldüren adamın gırtlağına sarılıp deli olur, bayram şekeri vereceğim diye götürülüp öldürülen üç yaşındaki minik kızla birlikte o gece ölürüz…

Çocuk yaştakilere tecavüzü “evlendiriyoruz” kılıfı ile devlet savunuyorsa, karabasanlar içinde sorarız:

“Dindar nesil böyle bir şey mi?…”

*

Şort giyen kıza tekme atan, başı açık olanı namussuz sayan, bira içeni ahlaksız gören, sevgilisinin elini tutanı kovalayan, kadının gülüşünü günah sayan, bu kafa için sokaklara dökülen millet…

Bak sela çocuklar için okunuyor…

Salı günü TBMM'de oylama var…

Çıksana…