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Bekir Coşkun: Şehit babasına üzülen bir çocuğa "Niye öyle baktın" diye sormaya vardı iş!

"Bu son can pazarında beni en çok etkileyen o fotoğraf…"

14 Aralık 2016 13:09

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Dolmabahçe ve Maçka Parkı'nda eş zamanlı olarak düzenlenen terör saldırılarında babasını kaybeden bir çocuğun, cenaze töreninde kendisine baş sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bakışıyla ilgili olarak "Şehit babasına üzülen bir çocuğun bakışları dahi suçlu görülüp 'Niye öyle baktın?' diye sorgulamaya vardı iş. Oysa o bakışta, kin yok saygısızlık yok, edep dışı bir şey yok, sadece elinden babası alınmış bir çocuğun en masum ve haklı bakışıdır o" dedi.

Bekir Coşkun'un "O bakış..." başlığıyla yayımlanan (14 Aralık 2016) yazısı şöyle:

 

Bu son can pazarında beni en çok etkileyen o fotoğraf……Aklımdan çıkmıyor……

*

O bakışı bilirim ben…
Babası, annesi elinden alınmış çocukların bakışıdır o……
Yeryüzünün en büyük mahkemesidir; yargıç yerinde o bakış vardır……
Bakış soracaktır:
“Babam nerede?..”

*

Ak troller o fotoğrafa kızdılar, hatta ailesinin araştırılmasını, gerekirse haklarında işlem yapılmasını istediler… Dün de arkadaşlarımız o fotoğrafı benim yazıma profil resmi yaptıklarında, hakaret ve linç devam etti……
Şehit babasına üzülen bir çocuğun bakışları dahi suçlu görülüp “niye öyle baktın?” diye sorgulamaya vardı iş……
Oysa o bakışta, kin yok……
Saygısızlık yok……
Edep dışı bir şey yok……
Sadece elinden babası alınmış bir çocuğun en masum ve haklı bakışıdır o……

*

Bir millet susar……
İnsanlık susar……
Vicdan susar……
Hukuk susar……
Ama o bakış artık hep orada olacaktır, tüm çocuklar adına durmadan soracaktır:
“Babam nerede?..”

 

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