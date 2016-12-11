Bekir Coşkun PISA'yı yorumladı: İki kavanoza iki çocuk koyup birine devamlı Erdoğan dinletiyorsun!..

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, OECD'ye üye ülkeler arasında son iki sırada yer alan Türkiye'nin eğitimdeki başarısızlığını ortaya koyan PISA raporunu TÜBİTAK destekli peynir testiyle açıkladı. İki kavanozdaki peynirlerden dualar okunanın sağlıklı, diğerinin küflendiğini iddia eden deneyi hatırlatan Coşkun, "İki kavanoza iki çocuk koyuyorsun… Birisine devamlı cumhurbaşkanını dinletiyorsun… Yani yarışmaya katılan çocuklar AKP iktidara geldiğinde bir yaşındaydı… Okula başlamaları; cinlerin ders kitaplarına konulmasına… Çocukların tatilde umreye götürülmelerine… İmamların derslere girmesine… Keloğlan'a fes, kırmızı şapkalı kıza türban takılmaya başlanmasına denk geliyor…" diye yazdı.

Bekir Coşkun'un Sözcü gazetesinin bugünkü (11 Aralık 2016) nüshasında yayımlanan 'Kavanozdaki çocuklar…' başlıklı yazısı şöyle:

İki kavanoza iki çocuk koyuyorsun…

Birisine devamlı cumhurbaşkanını dinletiyorsun…

*

Baştan alayım:

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISAsonuçları açıklandı, Türkiye baktı ki bizim çocuklarımız, dünya ülkeleri arasında en dipte…

Yine bir hüzün kapladı bizi…

Oysa bizim çocuklarımızın dünya çocuklarından farkları olmadığını, zekalarının dünya ile yarışacak düzeyde olduğunu hepimiz biliriz…

O zaman niçin?..

*

Yarışma 15 yaş çocuklar arasında yapıldı…

Yani yarışmaya katılan çocuklar AKP iktidara geldiğinde bir yaşındaydı…

Okula başlamaları; cinlerin ders kitaplarına konulmasına… Çocukların tatilde umreye götürülmelerine… İmamların derslere girmesine… Keloğlan'a fes, kırmızı şapkalı kıza türban takılmaya başlanmasına denk geliyor…

*

Yaz Kuran kursları…

4+4+4…

Zorunlu din dersi…

Arapça…

Okulların imam-hatibe dönüştürülmesi…

Bu sonuçlar; “Dindar nesil” yetiştireceğiz diye andımızın bile yasaklanmasından sonraki zamandır…

*

Çocuklar yine de proje ürettiler,

TÜBİTAK içinde cin-min olanlara destek verdi…

Sevgili Yılmaz Özdil yazdı; en beğendiğim TÜBİTAK destekli “kavanoz projesi” oldu:

İki kavanoza peynir koyuyorsun…

Birinci kavanozla konuşurken, hayırlı sözler söyleyip, dualar okuyorsun…

Peynir dinliyor…

İkinci kavanozla konuşurken; fesat sözler söyleyip, küfürde bulunup, inkar ediyorsun…

Üç gün bekliyorsun, bakıyorsun:

Birinci kavanozdaki peynir mis…

İkinci kavanozdaki peynir, küflenmiş…

*

İşte bu…

Şimdi böyle eğitilen çocukları götürüp dünya çocukları ile yarıştırırsan; bizim çocukların büyüklerden bile daha duyarlı olduklarını, ülkesinde olup bitenleri fark ettiklerini, annelerinin-babalarının mutsuzluğunu hissettiklerini bilmiyorsan…

Bilse de yapmaz bebeğim…

*

Deneye devam:

Kavanozun içine iki çocuk koyuyorsun…

Birisine devamlı cumhurbaşkanını dinletiyorsun…

Sonra git bak bakalım…

Çocuk kalmış mı?..