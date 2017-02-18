Bekir Coşkun: Oğlumun canlandırdığı karakter Yunanlara direnirken şehit oldu, "Vatan sağ olsun" diye bağırdım!

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, oğlu Tolga Coşkun'un "Vatanım Sensin" adlı dizide "Haydar" karakterini canlandırdığını belirterek "Haydar bayrağı yerden almak için dönünce, Yunan askerleri vurdular. Şehit düştü benim Haydar" dedi. Coşkun, söz konusu sahnenin ardından yaşadıklarını "Akrabalardan, eşten, dosttan arayanlar, böyle bir evlat yetiştirmenin her babaya nasip olamayacağını söylediler. 'Şehadet şerbetini içti' diyordu kimisi. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diyenler vardı. Demek ki ben de kaptırdım 'Vatan sağ olsun' diye bağırmışım" diye anlattı.

Bekir Coşkun'un "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" başlığıyla yayımlanan (18 Şubat 2017) yazısı şöyle:

“Vatanım Sensin” dizisinde, Yunanlara direnen bir grup müzisyen var, “Haydar” onlardan birisiydi...

“Haydar” benim oğlum...

Normalde adı; Tolga...

Doğduğu gün ona ut almıştım, konservatuvar okudu, iyi bir müzisyen, kimi zaman baba‐oğul ut‐keman çalarız, dizide “Haydar” rolünü verdiler...

*

Ömrümde ilk kez dizi seyrettim...

Senaryo gereği geçen haftaki dizide; işgal altındaki İzmir'in kadınları, evlerden kırmızı kumaşları toplayarak gizli gizli büyük bir Türk Bayrağı diktiler... Yunanlar kent meydanında büyük bir tören yaparken, bizim Haydar ve arkadaşları o büyük bayrağımızı bir binanın tepesinden sarkıttılar... Haydar bayrağı yerden almak için dönünce, Yunan askerleri vurdular...

Şehit düştü benim Haydar...

Tabii ki hepimiz duygulandık...

Dizidir diyeceksiniz...

Duygulanmayacaksam niye bakalım?..

*

Televizyonu kapattık, telefonlar çalmaya, mesajlar gelmeye başladı... “Yiğit çocukmuş” diyenler oldu...

“Bu şehitler bizimdir” diyen oldu...

Birisi “Bayrağı almak için dönmeyecekti” dedi...

Ağlayanlar vardı...

“O bayrak yerde kalmayacak” diyen oldu...

“Şehitlik peygamberden sonraki en yüksek mertebedir” diyen oldu...

Akrabalardan, eşten, dosttan arayanlar, böyle bir evlat yetiştirmenin her babaya nasip olamayacağını söylediler... “Şehadet şerbetini içti” diyordu kimisi...

“Şehitler ölmez, vatan bölünmez” diyenler vardı...

Demek ki ben de kaptırdım “Vatan sağ olsun” diye bağırmışım...

*

Dizi‐mizi demeyin...

Hepimiz bir şekilde barışı, vatan sevgisini, bayrağımızı anlatmaya çalışıyoruz...

Ama en çok bu ülkenin nasıl kurulduğunu... Bu topraklar üzerinde bir bağımsız devletsek, bunun ne pahasına var olduğunu hatırlatmak istiyoruz...

*

Görüyorsunuz; zibidinin tehdidi, tabancası, sopası, palası var... Bizde olmaz...

Bizim şiirlerimiz var...

Şarkılarımız var...

Marşlarımız, yazılarımız, tiyatrolarımız, karanfillerimiz var... *

Haydar; sen udunu al gel, söyleyecek türkümüz var: “Bir yanımı sardı müfreze kolu

Bir yanımı sardı varilcioğlu

Beş yüz atlıyla kestiler yolu

Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz...”