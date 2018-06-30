Bekir Coşkun: Muharrem İnce bile suçlu, tek suçsuz var…

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, 24 Haziran seçimleri sonrasında alınan sonuçların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutumunu eleştirdi.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yüzde 25.31 oy oranına ulaşan CHP, 24 Haziran seçimlerinin kesin olmayan resmi sonuçlarına göre oyların yüzde 22.48'ini aldı.

CHP’nin 41 yılın ardından Elazığ’dan çıkardığı ilk milletvekili olan Gürsel Erol’un parti yönetimine yönelik eleştirilerinin ardından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini hatırlatan Coşkun, CHP Genel Merkezi’nin seçimlerdeki oy kaybından birçok ismi sorumlu tuttuğunu belirterek “Tek suçsuz var: Kemal Kılıçdaroğlu” dedi.

Coşkun, Sözcü gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan köşe yazısına şöyle devam etti:

“Hepimiz biliyoruz ki seçimde hile vardı… Sonuçta rejim değişti, parlamenter sistem gitti, kuvvetler ayrılığı kalktı, Atatürk cumhuriyeti bitti, hala bir şey olmamış gibi yapıyor… Lütfen çek git artık…”

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