Bekir Coşkun: 'Kınama', 'taziye' istemiyoruz, devlet istiyoruz, varsa...

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Atatürk Havalimanı'nda 44 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak, "'Kınama' istemiyoruz, 'taziye' istemiyoruz, 'sabır dileriz' istemiyoruz, ',nsanlıktan nasibini alamamış teröristler' zart, zurt istemiyoruz. Devlet istiyoruz, varsa" dedi.

Bekir Coşkun'un, "Teröristlerin Cehennem-i Zümera’ya gidecekleri resmen açıklandı" başlığıyla yayımlanan (1 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

“Kınama” istemiyoruz…

“Taziye” istemiyoruz…

“Sabır dileriz” istemiyoruz…

“İnsanlıktan nasibini alamamış teröristler” zart, zurt istemiyoruz…

Bunlar bizde yeterince var…

Ayşegül bir beddua okudu, kitap olur…

Üstelik makamlı…

*

“Ölenlere rahmet” istemiyoruz…

“Yaralılarımıza acil şifa” istemiyoruz…

“Yakınlarına başsağlığı” istemiyoruz…

Onlar bizde çok…

Devlet adamıysan bizde olmayanı yap…

*

Bu IŞİD'ın yeri belli, burnunun dibinde…

Dünyanın en büyük ordusu elinde, git gerekeni göster…

Yok eğer tam 37 devletin askerleri oradayken, sen bir adım dahi atamıyorsan öteye…

Ve korkundan uçaklarını bile uçuramıyorsan…

Bu rezaleti çık anlat bize…

Niçin?..

*

Bu IŞİD'in Türkiye'de tedavi görmeye

geldikleri, ayakkabı almaya uğradıkları,

otellerde dinlenip dinlenip gittikleri günler

çok eski değil… O günlerde bunlara

kim izin verdi, kim onayladı, kim göz

yumdu, kim ağırladı, kim destek oldu?..

Tümü şimdi aynı görevde…

Bir teki dahi istifa etmiyorsa, bir tekinin

dahi kulağından tutup atamıyorsan,

bir teki dahi üzerine alınmıyorsa…

Sebebi ne?..

Çık söyle…

*

Teröristlerin “Cehennem-i Zümera'ya gidecekleri” bizzat devletin cumhurbaşkanı tarafından açıklandı…

Havaalanına gideceklerini bilseydin ya…

*

“Gani gani rahmet dilerim” istemiyoruz…

“Acil şifa” istemiyoruz…

“Yakınlarına sabır” istemiyoruz…

Devlet istiyoruz…

Varsa..