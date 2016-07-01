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Bekir Coşkun: 'Kınama', 'taziye' istemiyoruz, devlet istiyoruz, varsa...

"Teröristlerin Cehennem-i Zümera’ya gidecekleri resmen açıklandı"

01 Temmuz 2016 16:36

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Atatürk Havalimanı'nda 44 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak, "'Kınama' istemiyoruz, 'taziye' istemiyoruz, 'sabır dileriz' istemiyoruz, ',nsanlıktan nasibini alamamış teröristler' zart, zurt istemiyoruz. Devlet istiyoruz, varsa" dedi.

Bekir Coşkun'un, "Teröristlerin Cehennem-i Zümera’ya gidecekleri resmen açıklandı" başlığıyla yayımlanan (1 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

“Kınama” istemiyoruz…
“Taziye” istemiyoruz…
“Sabır dileriz” istemiyoruz…
“İnsanlıktan nasibini alamamış teröristler” zart, zurt istemiyoruz…
Bunlar bizde yeterince var…
Ayşegül bir beddua okudu, kitap olur…
Üstelik makamlı…

*

“Ölenlere rahmet” istemiyoruz…
“Yaralılarımıza acil şifa” istemiyoruz…
“Yakınlarına başsağlığı” istemiyoruz…
Onlar bizde çok…
Devlet adamıysan bizde olmayanı yap…

*

Bu IŞİD'ın yeri belli, burnunun dibinde…
Dünyanın en büyük ordusu elinde, git gerekeni göster…
Yok eğer tam 37 devletin askerleri oradayken, sen bir adım dahi atamıyorsan öteye…
Ve korkundan uçaklarını bile uçuramıyorsan…
Bu rezaleti çık anlat bize…
Niçin?..

*

Bu IŞİD'in Türkiye'de tedavi görmeye
geldikleri, ayakkabı almaya uğradıkları,
otellerde dinlenip dinlenip gittikleri günler
çok eski değil… O günlerde bunlara
kim izin verdi, kim onayladı, kim göz
yumdu, kim ağırladı, kim destek oldu?..
Tümü şimdi aynı görevde…
Bir teki dahi istifa etmiyorsa, bir tekinin
dahi kulağından tutup atamıyorsan,
bir teki dahi üzerine alınmıyorsa…
Sebebi ne?..
Çık söyle…

*

Teröristlerin “Cehennem-i Zümera'ya gidecekleri” bizzat devletin cumhurbaşkanı tarafından açıklandı…
Havaalanına gideceklerini bilseydin ya…

*

“Gani gani rahmet dilerim” istemiyoruz…
“Acil şifa” istemiyoruz…
“Yakınlarına sabır” istemiyoruz…
Devlet istiyoruz…
Varsa..

 

 

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