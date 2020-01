Bekir Coşkun: İyi iş çıkardın usta; iki saat içinde hem darbe yapıp, hem darbeyi bastırmak kaç ülkeye nasip olur?

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, başarısız darbe girişimine ilişkin olarak, "Tayyip Erdoğan gibi kuşkucu, zeki ve cin birisinin… Tüm bu yapılanmadan, Fetullahçı örgütün devletin başına ördüğü çoraplardan habersiz olduğunu düşünmek için çok aptal olmak lazımdır" görüşünü savundu. "Bu darbeden haberi olmuştur" iddiasında bulunan Coşkun, "Asıl bundan sonra yapacağı; ne kadar muhalifi varsa, ne kadar hoşlanmadığı varsa, ne kadar sesi çok çıkan varsa, ne kadar sakıncalı gördüğü varsa 'Fethullahçı terör örgütü' diyerek yok edecektir… Valla iyi iş çıkarttın usta… 'Madem örgütü bilmiyordunuz şu el çektirilen 50 bin kamu görevlisinin yerini bir gecede mi öğrendiniz?' diye soran yok nasıl olsa" ifadelerini kullandı.

Coşkun'un Sözcü'de "İyi iş çıkardın usta" başlığıyla yayımlanan (20 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

İki saat içinde hem darbe yapıp, hem darbeyi bastırmak kaç ülkeye nasip olur?…

*

Bir:

Darbe demokrasiye karşı suçtur…

İki:

Oy kullanma hakkı olan hiçbir birey darbeyi savunamaz…

Üç:

Devlet içinde dinci yapılanma, her darbeden sonra biraz daha artmıştır…

Dört:

Sonunda 2002'de gelen iktidarın görülen yanı AKP, görülmeyen yanı cemaattir…

Beş:

Devlet cemaat ile AKP arasında paylaşılmış, nitekim bir sonraki seçimde Tayyip Erdoğan balkondan “Pensilvanya'ya teşekkür” etmiştir…

Altı:

Askeri hiyerarşiyi delerek, kuralları yıkarak, erkenden gidip Askeri Şura'da oturarak, cuma gecesinin darbecilerini o kritik yerlere getiren Tayyip Erdoğan'dır…

Yedi:

Bu darbecileri sırf yukarılara yerleştirmek için Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, ordu komutanları dahil, TSK'nın adam gibi subaylarını, düzmece kanıtlarla “terör örgütü” diyerek hapse attıran da odur… “Ben davanın savcısıyım” dediğini bu ülkede bilmeyen yoktur…

Sekiz:

Tayyip Erdoğan gibi kuşkucu, zeki ve cin birisinin… Tüm bu yapılanmadan, Fetullahçı örgütün devletin başına ördüğü çoraplardan habersiz olduğunu düşünmek için çok aptal olmak lazımdır…

Dokuz:

Bu darbeden haberi olmuştur… MİT haber vermemiş olsaydı, Danıştay üyesi, kaymakam, polis, öğretmen dahil, üç gündür görevinden alınan binlerce kamu görevlisinden birisinin de MİT Müsteşarı olması gerekir…

On:

Asıl bundan sonra yapacağı; ne kadar muhalifi varsa, ne kadar hoşlanmadığı varsa, ne kadar sesi çok çıkan varsa, ne kadar sakıncalı gördüğü varsa “Fethullahçı terör örgütü” diyerek yok edecektir…

On bir:

Artık cumhuriyet devrimlerinin kalanını da silmek kolaydır…

On iki:

Bunların seçimi kaybetme ya da sandıkla gitme ihtimali yoktur… Seçimi kaybettiği an sela sesi gelecektir…

On üç:

Valla iyi iş çıkarttın usta…

“Madem örgütü bilmiyordunuz şu el çektirilen 50 bin kamu görevlisinin yerini bir gecede mi öğrendiniz?” diye soran yok nasıl olsa.