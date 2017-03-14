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Bekir Coşkun: İtibarınız sıfır, bakanınızı sınır dışı ediyorlar; İnönü sizi kovan dünyayı dize getirmişti!

"O taksinin parasını cebinden verirken, siz milletin parası ile alınmış uçaklarla..."

14 Mart 2017 12:29

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Rotterdam'daki konsolosluk binasına gitmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle ilgili olarak "Taksiyle TBMM'ye gelen adam, sizi kovan dünyayı dize getirirken. Size düğün salonu vermeyip, bakanlarınızı sınır dışı ediyorlar. O taksinin parasını cebinden verirken, siz milletin parası ile alınmış uçak altınızda 'evet' propagandası yapmaya gidiyorsunuz. Onun laik cumhuriyetini yıkmak için. Bu yüzden itibarınız sıfır" dedi.

Bekir Coşkun'un "Taksi" başlığıyla yayımlanan (14 Mart 2017) yazısı şöyle:

Bu adam; İsmet Paşa...

Bu devleti kuranlardan; ikinci adam...
Bir kahraman...
Çok partili yaşamın önünü açtıktan, demokrasiyi işlettikten sonra, 1957'de Meclis'e taksiyle gelişinin resmi... Taksiciye ücretini verirken, Anadolu Ajansı'nın fotoğrafı bu...

*

11 özel uçak var altınızda... 15 helikopter...
1500 Mercedes...

*

Taksiyle TBMM'ye gelen adam, sizi kovan dünyayı dize getirirken... Size düğün salonu vermeyip, bakanlarınızı sınır dışı ediyorlar... O taksinin parasını cebinden verirken, siz milletin parası ile alınmış uçak altınızda “evet” propagandası yapmaya gidiyorsunuz... Onun laik cumhuriyetini yıkmak için...

*

Bu yüzden itibarınız sıfır...

*

Neye binersen bin... İndiğin yer önemlidir... 

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