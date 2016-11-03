Bekir Coşkun: Hukuku olmayan kafanın elinde idama hayır!

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gündeme gelen idam tartışmalarına ilişkin "Hukuku olmayan kafanın elinde idama hayır" dedi.İdamı, "Hukukun olmadığı Türkiye gibi ülkelerde, siyasilerin elinde ise maazallah, asla dönüşü olmayan cezadır idam" şeklinde yorumlayan Coşkun, "İnsanları astıktan sonra 'Pardon!' olmaz" diye yazdı.

Bekir Coşkun'un Sözcü gazetesinde yayımlanan yazısı şöyle:

Çağdaş insan ile gelişmemiş insan arasındaki farktır:

Çağdaş insan kızınca konuşmayı…

Gelişmemiş insan kızınca öldürmeyi düşünür…

*

Adam öldüren katilin mantığı ile insanları asan devletin mantığı burada aynıdır:

“Ders olsun” der her ikisi de…

*

İnsan öldürmek suçsa, aynı suçu devletin işlememesi gerekmez mi?..



Kaldı ki, sapıklar ve katillerle dolu dünyada, müebbet hapis idamdan daha ağır cezadır, adam gibi hukuk varsa….

*

Hukukun olmadığı Türkiye gibi ülkelerde, siyasilerin elinde ise maazallah…

Asla dönüşü olmayan cezadır idam…

Ergenekon davasında diyelim, verilen müebbetlerin TCK'daki eski karşılığı aşağı-yukarı idamdır…

İlker Başbuğ, Doğu Perinçek, Tuncay Özkan, Dursun Çiçek, Hurşit Tolon, Şener Eruygur, Mustafa Öbek, Muzaffer Ertekin, Fuat Selvi…

Müebbet, ya da ağırlaştırılmış müebbet alan toplam 22 kişi…

17/25 Aralık araya girip de “kumpas” itiraf edilmeseydi ve idam cezası yürürlükte olsaydı…

Dilim varmıyor…

*

Balyoz davasında ise; camileri bombalamaya kalkmak suçundan “darbeci” Albay Ali Demir, kumpası kanıtlayarak berat etti…

Tuğgeneral oldu…

15 Temmuz gecesi, kendisi gibi idamlık (!) üç subayla birlikte Güvercinlik'deki yakıt tankını patlatarak darbecilerin helikopterleri kullanmasını engelledi…

Kara vicdanlarında “asılacak adamlardı” bunlar…

*

İnsanları astıktan sonra “Pardon!” olmaz..

Tarihimiz suçsuz yere asılmış insanlarla doludur; üç fidanlardan, Menderes ve arkadaşlarına kadar…

İsmi aynı diye adam asıldı bu memlekette, sonra baktılar o değilmiş…

*

Pekiii…

İdam niçin şimdi aklına geldi?…

Kadınlar sığındıkları evlerde öldürülürken… Kızlar götürülüp tecavüz edildikten sonra yakılırken… Vakıf yurtlarında erkek çocuklar sıradan geçirilirken… 4 yaşındaki bebeklere tecavüz edilirken değil de şimdi?…

Sesi çıkıyor diye atmak, yıkmak, bitirmek, hapse kapatmak yetmedi de…

Asman mı eksik?..

*

Hele; hukuku olmayan kafanın elinde idama…

Hayır…